Посол Украины в Турции объяснил отсутствие резкой реакции Анкары на массированные ракетные атаки РФ
Резких заявлений от Анкары не было, но турецкое общество отреагировало достаточно серьезно (Фото:Imad Alassiry/Unsplash)
Массированные ракетные атаки России по территории Украины 10 и 11 октября вызвали большой шок в Турции, но Анкара не делала резких заявлений из-за желания быть посредниками между Украиной и РФ.
Об этом на брифинге сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
«Не пошли такие резкие заявления, как от других стран. Но это связано с усилиями Турции продолжать свои медиаторские услуги в вопросах с зерновым коридором и освобождением пленных. Поэтому резких заявлений не было, но общество отреагировало достаточно серьезно», — пояснил Боднар.
Он также сообщил, что после массированных атак на украинские города министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сразу позвонил по телефону своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе.
Кроме того, в медиапространстве Турции раскрывались все детали последствий ударов и варварских атак, а информкампания посольства Украины получила резонанс, понимание и поддержку со стороны турецкого общества.
10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.
Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.
Погибли 20 человек, более 100 получили ранения.
В Киеве погибли шесть человек, еще 51 человек пострадал.
Ракетные удары были нанесены по центру города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах. Повреждены 45 жилых домов.
11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры украинских городов продолжились.