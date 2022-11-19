В Пентагоне заявили, что частично цель массированных ударов России — истощить запасы систем ПВО Украины 19 ноября, 14:51 Дым поднимается после российской ракетной атаки, Киев, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Массированные ракетные удары России по Украине частично направлены на перегрузку и истощение украинских запасов систем противовоздушной обороны. Об этом заявил Замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал, пишет The Guardian.



По его словам, Москва надеется доминировать в небе над Украиной, заставив Киев использовать «все свои крайне необходимые запасы».

«Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что это не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы поддерживать жизнеспособность своей противовоздушной обороны», — сказал Кал.

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Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет. По данным властей Киева, в столице было три попадания в жилые дома в Печерском районе, удалось сбить четыре ракеты. Погиб один человек.

Инфографика: НВ