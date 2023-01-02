Реакция украинцев на ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры удивила весь мир — Маркарова 2 января, 18:33 Место российского ракетного удара в Николаеве, 31 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала в интервью RADIO NV, что реакция украинцев на обстрелы энергетической инфраструктуры удивила весь мир.

«То, как украинцы отреагировали на последние атаки на энергетическую инфраструктуру, вообще удивило весь мир. В США бывают блекауты какие-нибудь, когда это [длится] один день. И люди понимают, насколько сложно, когда у тебя нет воды, нет электричества. И еще больше побуждает помочь, когда они видят, что украинцы в таких условиях говорят: «Ничего страшного, мы и это переживем. Но мы не сдадимся», — сказала Маркарова в эфире RADIO NV.

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С октября продолжаются массированные российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Также для обстрелов РФ применяет иранские дроны-камикадзе.

После обстрелов Украина переживает аварийные отключения электроэнергии, у многих украинцев исчезают отопление и водоснабжение.

2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

Воздушные силы сообщили об уничтожении 39 иранских дронов Shahed-131/136.

1 января россияне тоже атаковали Украину дронами. Всего над Киевской областью и столицей силы ПВО сбили 32 вражеских беспилотника. В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed.

31 декабря Украина подверглась массированному ракетному обстрелу. Силы ПВО сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет РФ и российский беспилотник Орлан-10.

В Киеве взрывы прогремели в трех районах — Голосеевском, Печерском и Соломенском. Один человек погиб, 22 пострадали, трое в тяжелом состоянии. 2 января один из пострадавших в Киеве умер. Ранение в Киеве среди других получил японский журналист Ватару Секита. Также повреждены отели, Дворец Украины в центре города, здания двух школ и детсад.

Россияне 31 декабря атаковали также Хмельницкую, Запорожскую области и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.

