Министр обороны Италии: Новый пакет помощи Украине будет включать оружие для защиты от ракетных атак РФ

1 февраля, 22:45
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Гвидо Кроссетто (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Гвидо Кроссетто (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Новый пакет военной помощи от Италии, вероятно, будет включать оружие для защиты от российских массированных ракетных атак.

Об этом сообщил министр обороны Италии Гвидо Кросетто в комментарии CNN.

Министр подчеркнул, что Италия учитывает запросы Украины на поставку оружия для укрепления своей обороны, но уточнить подробности отказался. Министр обороны также заявил, что любое решение по ПВО будет приниматься совместно с Парижем.

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Итальянское правительство работает над шестым пакетом военной помощи для Украины.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет к зенитным ракетным комплексам SAMP-T.

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В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях насчет передачи Украине систем ПВО, а уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Италия

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