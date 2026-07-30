Туск заявил, что Зеленский предупредил его о планируемом массированном ударе РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск (Фото: REUTERS/Kuba Stezycki)
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в среду, 29 июля, во время встречи в Люблине президент Владимир Зеленский передал информацию о запланированном массированном российском ударе по Украине.
Об этом он заявил во время выступления на координационном совещании, которое было срочно созвано из-за нарушения воздушного пространства страны, сообщает Onet.
Глава польского правительства упомянул, что в среду беседовал с Зеленским в Люблине, где минувшей ночью звучали сигналы тревоги.
«Президент предупредил меня, что у них есть точная информация о том, что Россия осуществит массированную атаку на Украину. Что существуют обоснованные опасения, что Россия будет усиливать атаки на Украину, в частности воздушные», — отметил Туск.
По его словам, они с Зеленским договорились, что сотрудничество Варшавы и Киева в сфере современных противоракетных технологий будет развиваться независимо от различной напряженности и эмоций.
«Хочу подчеркнуть, что правительство будет прилагать усилия для сотрудничества с Украиной в вопросе безопасности польского и украинского воздушного пространства», — говорит Туск.
Нарушение воздушного пространства Польши 30 июля — что известно
Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле между селами Тарнава-Колония и Токары.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101 ночью пересекла территорию Польши, нарушив воздушное пространство НАТО.
Впоследствии Дональд Туск срочно направился в Люблин и созвал координационную группу в связи с нарушением воздушного пространства.