Путин смеется с Запада из-за отсутствия сильной реакции мира на атаки России — Зеленский
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия пытается уничтожить газовую инфраструктуру и энергосистему Украины накануне зимы (Фото: president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин «смеется с Запада» из-за того, что нет сильной реакции мира на постоянное увеличение масштабов российских ударов по Украине.
«Нет достойной, сильной реакции мира на все происходящее. На постоянное увеличение масштаба и наглости ударов. Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий», — заявил Зеленский в видеообращении 5 октября.
Он напомнил, что Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы удары и откровенно пытается уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины, в частности газовую инфраструктуру и энергосистему накануне зимы.
«Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы», — сказал президент Украины.
Кроме того, Зеленский указал на значительную роль западных и международных цепей поставок в создании вооружений, которые применяет Россия.
«Каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон — это, в том числе, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с Россией», — напомнил он.
В частности, президент Украины рассказал, что в одной аэробаллистической ракете Кинжал содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из которых критические и не производятся в самой России, а почти 500 дронов, примененных в ночной атаке, содержат более 100 тысяч компонентов иностранного производства, среди которых детали, изготовленные в США, Китае, Тайване, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республике Корея, Нидерландах и других странах.
Зеленский призвал к усилению контроля за экспортом критических компонентов и более решительным действиям международных партнеров против поставок, которые поддерживают российскую военную машину.
Массированная атака на Украину 5 октября — главное
Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101. По данным Воздушных сил, россияне применили:
- 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;
- две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;
- 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
- девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.
По состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 478 воздушных целей:
- 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;
- 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
- шесть крылатых ракет Калибр.
Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локально потеряны, места падения уточняются.
Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.
Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Атака в ночь на 5 октября на эту область является крупнейшей с начала полномасштабной войны. Здесь в результате атаки погибли четыре человека и пострадали восемь.
Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.