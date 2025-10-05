Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин «смеется с Запада» из-за того, что нет сильной реакции мира на постоянное увеличение масштабов российских ударов по Украине .

«Нет достойной, сильной реакции мира на все происходящее. На постоянное увеличение масштаба и наглости ударов. Именно поэтому Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий», — заявил Зеленский в видеообращении 5 октября.

Реклама

Он напомнил, что Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы удары и откровенно пытается уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины, в частности газовую инфраструктуру и энергосистему накануне зимы.

«Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы», — сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский указал на значительную роль западных и международных цепей поставок в создании вооружений, которые применяет Россия.

«Каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон — это, в том числе, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с Россией», — напомнил он.

В частности, президент Украины рассказал, что в одной аэробаллистической ракете Кинжал содержится 96 компонентов иностранного производства, многие из которых критические и не производятся в самой России, а почти 500 дронов, примененных в ночной атаке, содержат более 100 тысяч компонентов иностранного производства, среди которых детали, изготовленные в США, Китае, Тайване, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республике Корея, Нидерландах и других странах.

Зеленский призвал к усилению контроля за экспортом критических компонентов и более решительным действиям международных партнеров против поставок, которые поддерживают российскую военную машину.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101. По данным Воздушных сил, россияне применили:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды; две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 478 воздушных целей:

439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов);

беспилотники других типов); одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

шесть крылатых ракет Калибр.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локально потеряны, места падения уточняются.

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Атака в ночь на 5 октября на эту область является крупнейшей с начала полномасштабной войны. Здесь в результате атаки погибли четыре человека и пострадали восемь.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.