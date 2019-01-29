Роман Бессмертный
Куда Сайдик заведет Донбасс?
Павло Шеремета
Три кита прорыва
Владимир Милов
Зачем США ввели новые санкции против Венесуэлы
Андрей Цаплиенко
Каждую ночь здесь повторяются Круты

Масштабное наступление на Донбасс в этом году маловероятно - Разведка США

Сегодня, 20:40
3127
Цей матеріал також доступний українською

EPA

В Нацразведке США заявили, что Кремль будет стремиться увеличивать свое влияние

Масштабное наступление на Донбасс в 2019 году маловероятно, говорится в докладе директора Нацразведки США Дэниэла Коутса, сообщает Укринформ.

"Масштабное наступление со стороны Украины или поддерживаемых Россией сил возможно в оперативном плане, однако маловероятно в 2019 году", - отметил он.

По словам главы нацразведки США, Кремль будет стремиться поддерживать и по возможности увеличивать свое влияние на страны бывшего СССР, которые, по его утверждениям, находятся в сфере его влияния.

"Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию дестабилизации Украины, пытаясь помешать усилиям Киева интегрироваться в ЕС и укрепить связи с НАТО", - сказал Коутс.

Теги:   Россия Донбасс США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Сегодня, 21:50

article_img
Франция и Германия изучают идею совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе
Страны

Сегодня, 22:16

article_img
Парламент Венесуэлы разрешил Гуайдо отправлять дипломатов в признавшие его президентом страны
Страны

Сегодня, 02:56

article_img
Суд отложил на неопределенный срок оглашение приговора Манафорту

ТОП-3 мнений

Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
28483
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
15364
Питер Дикинсон - фото
Питер Дикинсон
Правильный сигнал Путину
9342
Вахтанг Кипиани - фото
Вахтанг Кипиани
Тролль державы
28483
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Враг государства
15364
Дмитрий Орешкин - фото
Дмитрий Орешкин
В игру вступил Кадыров. Какой выбор ждет Путина
15359
Екатерина Горчинская - фото
Екатерина Горчинская
Клоун и кандидат в президенты
75372
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Дно путинской России
34355
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Что показал скандал с Зеленским
32535