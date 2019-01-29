Масштабное наступление на Донбасс в этом году маловероятно - Разведка США Сегодня, 20:40 3127 Цей матеріал також доступний українською EPA В Нацразведке США заявили, что Кремль будет стремиться увеличивать свое влияние EPA

Масштабное наступление на Донбасс в 2019 году маловероятно, говорится в докладе директора Нацразведки США Дэниэла Коутса, сообщает Укринформ.

"Масштабное наступление со стороны Украины или поддерживаемых Россией сил возможно в оперативном плане, однако маловероятно в 2019 году", - отметил он.

По словам главы нацразведки США, Кремль будет стремиться поддерживать и по возможности увеличивать свое влияние на страны бывшего СССР, которые, по его утверждениям, находятся в сфере его влияния.

"Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию дестабилизации Украины, пытаясь помешать усилиям Киева интегрироваться в ЕС и укрепить связи с НАТО", - сказал Коутс.