«Боялся ядерного удара». Маск в 2022 году вел закулисные переговоры с Белым домом и спрашивал, как именно Украина использует Starlink — Reuters

25 июля, 18:57
Илона Маска беспокоило то, как Украина использует Starlink на поле боя (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

В 2022 году, после ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина, Илон Маск спрашивал у Белого дома, как Украина использует Starlink на поле боя, сообщает агентство Reuters в пятницу, 25 июля.

Агентство отмечает, что компания SpaceX еще до полномасштабного вторжения России в Украину обсуждала с правительством США предоставление Starlink Киеву.

Уже на поле боя Украина быстро внедрила Starlink для обеспечения связи между военными частями и командирами. Терминалы также позволили операторам дронов проводить разведку, а также находить и атаковать российские цели.

Reuters добавляет, что не удалось выяснить, когда именно такие атаки начали беспокоить Маска или SpaceX.

Издание напомнило, что во время контрнаступления 2022 года Москва угрожала Западу, в том числе и уничтожением терминалов Starlink.

В свою очередь Маск заявлял, что Кремль неоднократно пытался заблокировать подключение Starlink.

«SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. Это сложная проблема», — писал он в соцсети X.

В том же году Путин объявил частичную мобилизацию резервистов, первую в России со времен Второй мировой войны. Он также угрожал использовать ядерное оружие, если «территориальная целостность» России окажется под угрозой.

Примерно в это время, по словам источников Reuters, Маск начал косвенные переговоры с высокопоставленными чиновниками администрации президента Джо Байдена.

Во время этих переговоров, по словам бывшего сотрудника Белого дома, представители американской разведки и безопасности выразили обеспокоенность, что Путин может реализовать свои угрозы. Маск, добавил этот собеседник, также волновался и спросил у американских чиновников, знают ли они, где и как Украина использует Starlink на поле боя.

Вскоре после этого он приказал прекратить работу терминалов.

Три осведомленные собеседники рассказали Reuters, что Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX прекратить покрытие в таких районах, как Херсонская область, которую Украина в то время пыталась отвоевать. После получения приказа один из инженеров Starlink сказал, что «мы должны это сделать», и сотрудники выключили по меньшей мере сотню терминалов Starlink, пишет Reuters.

Шаг компании коснулся и других оккупированных территорий, в частности части Донецкой области. Украинский военный, советник в ВСУ и еще два источника подтвердили Reuters, что Силы обороны столкнулись с внезапным отключением связи.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Илон Маск США Белый дом Война России против Украины Starlink

