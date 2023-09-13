Илон Маск правильно поступил, передав доступ к Starlink Пентагону — биограф 13 сентября, 22:45 Илон Маск (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Биограф американского миллиардера Илона Маска Уолтер Айзексон считает, что он сделал правильно, передав доступ Starlink под контроль Пентагона.

Об этом сообщает The Washington Post.

Он подчеркнул, что это «правильный результат».

«То, что он сделал, и я считаю, что это правильный результат, — он решил продать и передать полный контроль над определенным количеством оборудования Starlink и услугами Starlink военным США, чтобы он больше не контролировал геозоны. Я думаю, что это был его способ сказать: «Я должен от этого отойти», — заявил Айзексон.

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7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот.

Вскоре Маск заявил, что не отключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и отказал Украине ее подключить. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что гражданин США и не считает себя предателем из-за своего решения.

В ГУР заявили, что данные о причастности миллиардера к срыву атаки на флот россиян в Черном море следует проверить. В Сенате США требуют расследовать действия Маска.