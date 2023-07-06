Преемник Мелинды Симмонс. В Британии назвали имя нового посла в Украине 6 июля, 16:44 Мартин Харрис ранее работал в посольствах в Украине, Румынии и России (Фото:Martin Harris / Twitter)

Новым послом Великобритании в Украине будет Мартин Харрис — он заменит Мелинду Симмонс в сентябре 2023 года.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, Мелинда Симмонс перейдет на другую дипломатическую должность. Мартин Харрис в 2003—2008 годах был заместителем главы британской дипломатической миссии и генеральным консулом.



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«Отношения Великобритании и Украины крепче, чем когда-либо, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

Мелинда Симмонс прибыла в Украину в качестве нового посла в сентябре 2019 года.

Мартин Харрис работает в МИД Британии с 1991 года. Он также занимал должности советника по Афганистану, Пакистану, Восточной Европе и Центральной Азии в секретариате Кабинета министров, посла в Румынии (2010−2014 годы), заместителя главы миссии в посольстве в России (2014−2017 годы), директора по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Британии.