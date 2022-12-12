Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам прибыл в Украину 12 декабря, 14:09 Мартин Гриффитс будет находиться в Украине четыре дня (Фото:Denis Balibouse/File Photo/Reuters)

В понедельник, 12 декабря, в Украину с четырехдневным визитом прибыл заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Как сообщили в пресс-службе Представительства ООН в Украине, он встретится с представителями власти, гуманитарными партнерами и пострадавшими от войны людьми.

Гриффитс также ознакомится с результатами гуманитарного реагирования и новыми вызовами, возникшими в результате повреждений инфраструктуры после ударов войск РФ на фоне низких зимних температур.

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Заместитель генсека ООН во время рабочего визита посетит Николаев и прифронтовой Херсон.

Ожидается, что Гриффитс сможет посмотреть, как ООН и местные органы власти создают пункты обогрева в условиях отстуствия отопления и необходимых коммуникаций.

В конце своей поездки он посетит Киев, где также пройдут его встречи с представителями неправительственных организаций и дипломатическим сообществом.

Гриффитс посетит Украину на фоне угрозы новых ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины и в условиях, когда страна пытается стабилизировать энергосистему после вражеских атак. Представители власти не исключают, что возможен полный блэкаут.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш дважды был в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Во время его первого визита в конце апреля войска РФ ударили ракетами по Киеву. В результате попадания были разрушены первые этажи 25-этажного жилого дома в Шевченковском районе. Погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич, еще десять человек пострадали.

В конце августа Гутерриш посетил Львов и Одессу перед началось работы зернового коридора.