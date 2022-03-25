Осудили вторжение РФ в Украину. Маршалловы острова могут исключить из своего реестра судов российские яхты — министр
Кастен Немра заявил, что Маршалловы острова могут исключить из своего реестра судов российские яхты (Фото:REUTERS/Ben Blanchard)
Маршалловы острова рассматривают возможность исключения из своего реестра судов любых российских яхт или катеров, которые попали под санкции Запада против России из-за ее вторжения в Украину.
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Об этом заявил министр иностранных дел страны Кастен Немра, сообщает Reuters.
«Мы также рассматриваем возможность исключения любого российского владельца яхт или тех судов, которые находятся в санкционном списке. Мы будем вносить свой вклад в работу, сотрудничая с рядом стран», — сказал он.
Немра заявил, что тихоокеанское островное государство решительно осуждает российское вторжение.