Осудили вторжение РФ в Украину. Маршалловы острова могут исключить из своего реестра судов российские яхты — министр

25 марта, 10:37
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Кастен Немра заявил, что Маршалловы острова могут исключить из своего реестра судов российские яхты (Фото:REUTERS/Ben Blanchard)

Кастен Немра заявил, что Маршалловы острова могут исключить из своего реестра судов российские яхты (Фото:REUTERS/Ben Blanchard)

Маршалловы острова рассматривают возможность исключения из своего реестра судов любых российских яхт или катеров, которые попали под санкции Запада против России из-за ее вторжения в Украину.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны Кастен Немра, сообщает Reuters.

«Мы также рассматриваем возможность исключения любого российского владельца яхт или тех судов, которые находятся в санкционном списке. Мы будем вносить свой вклад в работу, сотрудничая с рядом стран», — сказал он.

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Немра заявил, что тихоокеанское островное государство решительно осуждает российское вторжение.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Санкции Маршалловы острова Война России против Украины

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