Марокко требует от России обеспечить честный суд военнопленному Брагиму Саадуну, приговоренному в «ДНР» к смертной казни 20 июня, 00:50 Цей матеріал також доступний українською Марокканец Брагим Саадун был приговорен в «ДНР» к смертной казни (Фото:Supreme Court of «Donetsk People’s Republic» / Handout via REUTERS TV)

Национальный совет по правам человека Королевства Марокко обратился в Россию с просьбой обеспечить честный суд пленному военнослужащему ВСУ Брагиму Саадуну, которого кремлевские марионетки в «ДНР» приговорили к смертной казни.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства.

«Совет обратился к российским властям с просьбой приложить все усилия для обеспечения справедливого судебного разбирательства дела Ибрагима Саадуна во время рассмотрения апелляции и наладить связь с заинтересованными сторонами, чтобы ознакомиться с условиями его содержания и уважать международные стандарты», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что будут прилагать все возможные усилия, чтобы защитить права гражданина Марокко от риска смертной казни.

Ранее Европейский суд по правам человека призвал Россию обеспечить, чтобы «смертный приговор» псевдосуда в «ДНР» военнопленному гражданину Марокко Брагиму Саадуну, защищавшему Украину в рядах ВСУ, не был исполнен.

9 июня подконтрольный Кремлю так называемый «верховой суд» террористической группировки «ДНР» объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и при попадании в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

Глава МИД Британии Лиз Трасс обсудила с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению из плена иностранных защитников Украины, которым кремлевский режим угрожает смертной казнью.



Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина расследует вынесение псевдосудом «ДНР» фиктивного приговора и принимает меры для того, чтобы все причастные к этому незаконному решению были привлечены к ответственности.



По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «приговор» иностранцам нужен России для внутренней пропаганды и не будет иметь юридических последствий.

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