«Мне нравится моя работа». Рубио опроверг информацию о намерении уйти из администрации Трампа

В интервью The New York Times он заявил, что работа с Трампом была его планом.

«Работа на президента Трампа до конца его срока всегда была моим планом», — заявил он.

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В ответ на сообщения в СМИ о том, что он обдумывает свой уход, Рубио сказал, что ему нравится работа в администрации Трампа.

«Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи. Мне нравится моя работа. И к тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уволиться. Я спрашиваю: „Кого именно?“», — подчеркнул он.

При этом Рубио отказался отвечать на вопросы о том, рассматривает ли он возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году.

«Я больше не буду говорить о 2028 году. Я просто не буду этого делать», — добавил он.

Рубио заявил, что поддержал бы вице-президента Джей Ди Вэнса, если бы тот баллотировался в президенты.

«Джей Ди — мой очень хороший друг. Если Джей Ди будет баллотироваться в президенты, я думаю, он будет феноменальным кандидатом. Я публично заявлял, и повторюсь, я буду первым, кто зарегистрируется и поддержит его», — сказал он NBC News в мае 2026 года.

5 ноября издание The Independent сообщило, что госсекретарь Марко Рубио, по всей вероятности, уйдет в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента США в 2028 году.

Промежуточные выборы в США — главное

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По подсчетам Associated Press, демократы одержали убедительную победу над республиканцами и получат большинство в обеих палатах Конгресса — Сенате и Палате представителей.

После поражения своей партии президент Дональд Трамп пообещал сотрудничать с демократами и заявил, что не собирается накладывать вето на все их решения.

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал войну против Ирана причиной неудачи республиканцев. Трамп публично согласился с тем, что война и связанное с ней подорожание бензина стоили партии победы. В то же время он считает эти издержки оправданными, поскольку США не могли допустить, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.

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Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого времени полномочия сохраняет действующий Конгресс, в котором обе палаты контролируют республиканцы.

5 ноября обозреватель CNN Аарон Блейк, проанализировав результаты в округах, где победитель еще не определен, пришел к выводу, что по итогам промежуточных выборов в США демократы, скорее всего, сформируют самое значительное большинство в Палате представителей с начала 1990-х годов.

По его прогнозам, демократы уже получили 245 мест — на 34 больше, чем у них было до выборов. У республиканцев пока 147 мандатов, и они отстают почти на 100.