«Было бы хорошо, если бы война закончилась». Рубио подтвердил завтрашнюю встречу с Лавровым

22 июля, 16:02
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Марко Рубио подтвердил, что на встрече с Лавровым поднимет вопрос о войне в Украине (Фото: Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Марко Рубио подтвердил, что на встрече с Лавровым поднимет вопрос о войне в Украине (Фото: Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил , что 23 июля встретится на Филиппинах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Рубио заявил во время общения с журналистами в столице Филиппин Маниле в среду, 22 июля, сообщила The Guardian.

В ответ на вопрос о встрече с Лавровым Рубио сказал, что Штаты «хотят, чтобы эта война [в Украине] закончилась».

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Он также заявил, что война, развязанная Россией против Украины, «во многом препятствовала способности России и США находить сферы для договоренностей по другим вопросам». Однако он высказал мнение, что Соединенные Штаты «все еще могут сотрудничать с Москвой в некоторых сферах».

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Глава Госдепартамента заявил, что «для России [тоже] было бы хорошо, если бы война закончилась», и подтвердил, что поднимет этот вопрос на завтрашней встрече с Лавровым.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров посещают Манилу для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ранее российское пропагандистское агентство Интерфакс распространило заявление Лаврова о встрече с Рубио, на которой будет обсуждаться война в Украине.

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Этому предшествовало заявление Марко Рубио об отсутствии каких-либо договоренностей между США и Россией после встречи президентов Трампа и Путина в августе 2025 года в Анкоридже. «На Аляске было сделано предложение. Но это никогда не было соглашением», — отметил 25 июня госсекретарь США. Таким образом были опровергнуты прежние ссылки Кремля на так называемый «дух Анкориджа». Этой фразой государство-агрессор РФ якобы намекало на определенные договоренности между Трампом и Путиным — мол, Трамп поддержал главное требование Москвы заставить Украину вывести войска со всей территории Донецкой области.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США Россия Госдеп США Сергей Лавров Марко Рубио

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