«Гуманизмом не пахло». Папа римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян — посол Украины в США 7 ноября, 10:16 Оксана Маркарова (Фото:www.facebook.com/oksana.markarova)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что папа римский Франциск, видимо, невнимательно читал произведения российского писателя Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян.

«Сорри, не сдержусь. Папа Римский как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялся бы жестокости россиян (как раз им естественно присущей)», — написала она в Facebook.



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По ее словам, «гуманизмом не пахло в Московии».

Фото: www.facebook.com/oksana.markarova

«Несколько других произведений российских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, а также поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708-м, когда было брутально вырезано Батурин, ни в каждом событии после этого», — написала дипломат.

Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных в Украине «не присуща российскому народу».

«Меня поражает — и потому я употребляю слово „многострадальная“ („martoriata“ — „подвержена мучениям“) — та жестокость, которая не присуща российскому народу, возможно… потому что российский народ — это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, идущих на войну как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму», — сказал Франциск.

2 октября папа римский Франциск в проповеди обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Понтифик призвал Путина «остановить спираль насилия и смерти» в Украине, а Зеленского попросил быть открытым для «серьезных предложений касательно мира».