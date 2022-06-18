«Это тоже наша война». Нидерланды отправят в Украину гаубицы вместе с Германией — Рютте

18 июня, 18:10
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Рютте назвал действия России прямой угрозой безопасности Нидерландов (Фото:REUTERS/Eva Plevier)

Рютте назвал действия России прямой угрозой безопасности Нидерландов (Фото:REUTERS/Eva Plevier)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после еженедельного заседания Совета министров напомнил, что его страна отправит в Украину гаубицы вместе с Германией.

Об этом сообщает Telegraaf.

«Война в Украине — это тоже наша война», — подчеркнул Рютте.

Он отметил, что граждане Нидерландов должны быть готовы к последствиям, в частности, финансовым, которые ударят по их кошелькам.

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По словам Рютте, «красная линия», которую не следует пересекать, заключается в том, что НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией.

«Но мы делаем все возможное с финансовой поддержкой, военной поддержкой, включая тяжелые системы вооружений», — сказал он.

Рютте назвал действия России прямой угрозой безопасности Нидерландов.

«Если что-то пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, то что будет дальше?» — спросил премьер Нидерландов, добавив, что страна должна помочь Украине «ради нашей безопасности и нашей свободы».

В мае Рютте заявлял, что его страна больше не может поставлять Украине гаубицы Panzerhaubitzen 2000, поскольку нужны инвестиции в собственные вооруженные силы.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Нидерланды Украина-Россия Марк Рютте Российско-украинская война Гаубицы Война России против Украины

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