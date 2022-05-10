Поддерживают Украину. Премьер Нидерландов выступит перед Верховной Радой 10 мая, 00:01 Цей матеріал також доступний українською Марк Рютте (Фото:twitter.com/MinPres)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг 12 мая выступит в режиме видеоконференции перед Верховной Радой Украины. Его пригласил президент Владимир Зеленский.

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«По приглашению Президента Зеленского имею честь в четверг, 12 мая, обратиться в Верховную Раду Украины через видеосвязь. Нидерланды продолжают стоять бок о бок с Украиной против агрессии России», — написал Рютте в Twitter.



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Также глава правительства обратился к украинскому народу и подчеркнул, что Нидерланды поддерживают Украину.

«Уважаемый народ Украины. На прошлой неделе Нидерланды отмечали завершение Второй мировой войны. В этом году мы это делали с обузой на сердце. Сегодня мира в Европе нет. Вы, народ Украины, были в наших мыслях. Ужас, начавшийся 24 февраля, продолжается до сих пор. Ваша несгибаемость перед лицом агрессии и тирании напоминает нам об истинной ценности мира. Я глубоко поражен смелостью, силой и решительностью украинского народа и его лидеров. Нидерланды поддерживают Украину», — подчеркнул Рютте.

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