Поддерживают Украину. Премьер Нидерландов выступит перед Верховной Радой

10 мая, 00:01
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Марк Рютте (Фото:twitter.com/MinPres)

Марк Рютте (Фото:twitter.com/MinPres)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг 12 мая выступит в режиме видеоконференции перед Верховной Радой Украины. Его пригласил президент Владимир Зеленский.

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«По приглашению Президента Зеленского имею честь в четверг, 12 мая, обратиться в Верховную Раду Украины через видеосвязь. Нидерланды продолжают стоять бок о бок с Украиной против агрессии России», — написал Рютте в Twitter.

Видео дня

Также глава правительства обратился к украинскому народу и подчеркнул, что Нидерланды поддерживают Украину.

https://twitter.com/MinPres/status/1523638947502452737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523638947502452737%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F3479274-premer-niderlandiv-u-cetver-vistupit-pered-verhovnou-radou.html

«Уважаемый народ Украины. На прошлой неделе Нидерланды отмечали завершение Второй мировой войны. В этом году мы это делали с обузой на сердце. Сегодня мира в Европе нет. Вы, народ Украины, были в наших мыслях. Ужас, начавшийся 24 февраля, продолжается до сих пор. Ваша несгибаемость перед лицом агрессии и тирании напоминает нам об истинной ценности мира. Я глубоко поражен смелостью, силой и решительностью украинского народа и его лидеров. Нидерланды поддерживают Украину», — подчеркнул Рютте.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Нидерланды Российская агрессия Верховная Рада Марк Рютте Владимир Зеленский Война России против Украины

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