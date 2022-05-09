Премьер Нидерландов выступит перед Верховной Радой
Рютте станет вторым европейским политиком, кто выступит перед нардепами с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Mark Rutte/Facebook)
12 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступит пере Верховной Радой на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
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«По приглашению президента Владимир Зеленского для меня большая честь выступить перед украинским парламентом, Верховной Радой, по видеосвязи в четверг 12 мая», — написал он в своем Twitter.
Рютте подчеркнул, что Нидерланды продолжают стоять плечом к плечу с Украиной против агрессии России.
Он станет вторым европейским политиком, кто выступит перед нардепами с начала войны в Украине.
3 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед нардепами в Верховной Раде.
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