Премьер Нидерландов выступит перед Верховной Радой 9 мая, 16:46 Цей матеріал також доступний українською Рютте станет вторым европейским политиком, кто выступит перед нардепами с начала полномасштабного вторжения РФ (Фото:Mark Rutte/Facebook)

12 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступит пере Верховной Радой на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«По приглашению президента Владимир Зеленского для меня большая честь выступить перед украинским парламентом, Верховной Радой, по видеосвязи в четверг 12 мая», — написал он в своем Twitter.

Видео дня

Рютте подчеркнул, что Нидерланды продолжают стоять плечом к плечу с Украиной против агрессии России.

Он станет вторым европейским политиком, кто выступит перед нардепами с начала войны в Украине.

3 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил перед нардепами в Верховной Раде.



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