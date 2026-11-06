Рютте считает маловероятной победу Украины или России в войне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал маловероятной победу какой-либо из сторон в войне в Украине, заявив, что подобные конфликты всегда заканчиваются компромиссом, пишет Bloomberg .

Рютте спросили, выиграет ли кто-нибудь войну в Украине, начавшуюся с полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

«Не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто представляет собой своего рода компромисс», — сказал генсек.

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Он подчеркнул, что после завершения войны Европе следует сохранять бдительность, поскольку армия РФ больше не будет задействована в боевых действиях в Украине.

«Сейчас российская угроза не проявляется непосредственно у наших границ, поскольку значительная часть этих солдат задействована в Украине. Но если это закончится, то их огромная армия не будет там просто ради того, чтобы быть огромной армией», — пояснил Рютте.

На следующей неделе в Абу-Даби состоится первая с февраля трехсторонняя встреча в формате Украина — РФ — США. В Кремле заявили, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

В МИД Украины отмечали, что рассматривают новый раунд трехсторонних переговоров как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.

Специальный посланник США Джаред Кушнер сообщил, что Соединенные Штаты работают со сторонами над разработкой практических решений, которые позволят сделать переговоры более содержательными и продуктивными.