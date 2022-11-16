Падение ракеты в Польше: этого бы не случилось без ужасающих ударов РФ по Украине — премьер Нидерландов

16 ноября, 09:52
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Марк Рютте считает, что трагедию спровоцировали атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины (Фото:Firdia Lisnawati/Pool via REUTERS)

Марк Рютте считает, что трагедию спровоцировали атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины (Фото:Firdia Lisnawati/Pool via REUTERS)

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте возложил ответственность за падение ракеты на востоке Польши, в результате которого погибли мирные жители, на РФ.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время встречи членов Большой семерки на Бали, где сейчас проходит саммит G20.

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Рютте заверил о полной поддержке Польши в расследовании инцидента, чтобы установить все факты, отметив при этом, что без российской агрессии трагедии бы не случилось.

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«Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии», — подчеркнул нидерландский премьер.

https://twitter.com/MinPres/status/1592754963683463169

Накануне, 15 ноября, во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека.

https://www.youtube.com/watch?v=-_-ET2lG-yc&feature=emb_imp_woyt

После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава ведет серию международных консультаций, а силы НАТО находятся в состоянии боевой готовности.

На данное время установлена, что упавшая ракета была российского производства, однако кремлевский режим от своей причастности к ее запуску открестился.

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Президент США Джо Байден, комментируя происшествие, также назвал запуск с территории РФ «маловероятным».

Агенство AP со ссылкой на трех американских чиновников отметило, что на территорию Польши могла упасть ракета украинской ПВО, отражавшей самую мощную российскую атаку с начала полномасштабной войны.

Расследование продолжается.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Нидерланды Польша Российская агрессия Марк Рютте Ракетные удары Война России против Украины

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