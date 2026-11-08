«Хорошенько выпьем в Альпах»: Рютте рассказал, как отпразднует с Зеленским окончание войны

8 ноября, 17:50
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Марк Рютте поделился планами насчет окончания войны (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Марк Рютте поделился планами насчет окончания войны (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил , что планирует отпраздновать окончание войны РФ против Украины вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарских Альпах.

Об этом Рютте сказал 6 ноября в эфире ток-шоу Pauw & De Wit.

В ответ на вопрос ведущего, считает ли он опасным «потепление» в отношениях государства-агрессора РФ и Соединенных Штатов при президентстве Дональда Трампа, генеральный секретарь НАТО отметил, что это крупнейшие в мире ядерные державы. По его словам, важно, чтобы они поддерживали нормальные отношения и могли «быстро установить контакт» в случае «недоразумения».

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В частности, Рютте упомянул о Карибском кризисе 1962 года, когда противостояние США и СССР «поставило мир на грань ядерного Армагеддона».

На вопрос о возможной встрече лидеров Китая, США и России на саммите АТЭС 18−19 ноября в Шэньчжэне, когда ведущий предположил, что там будут обсуждаться вопросы, касающиеся Украины, Марк Рютте отметил, что официальной информации по этому поводу не было.

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Когда ведущий спросил, будет ли это встреча Большой тройки, Рютте ответил, что правильнее говорить, что в мире есть Большая четверка (включая Европу).

В ответ на вопрос о том, какие у него планы на окончание войны России против Украины, Рютте сказал, что они с Владимиром Зеленским «напьются в швейцарских Альпах».

«Устроимся где-нибудь на вершине и хорошенько выпьем», — уточнил Марк Рютте со смехом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение, что победа любой из сторон в войне в Украине маловероятна и что подобные войны «всегда должны заканчиваться компромиссом».

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   НАТО Марк Рютте Война России против Украины Владимир Зеленский

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