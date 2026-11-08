«Хорошенько выпьем в Альпах»: Рютте рассказал, как отпразднует с Зеленским окончание войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил , что планирует отпраздновать окончание войны РФ против Украины вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарских Альпах.

Об этом Рютте сказал 6 ноября в эфире ток-шоу Pauw & De Wit.

В ответ на вопрос ведущего, считает ли он опасным «потепление» в отношениях государства-агрессора РФ и Соединенных Штатов при президентстве Дональда Трампа, генеральный секретарь НАТО отметил, что это крупнейшие в мире ядерные державы. По его словам, важно, чтобы они поддерживали нормальные отношения и могли «быстро установить контакт» в случае «недоразумения».

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В частности, Рютте упомянул о Карибском кризисе 1962 года, когда противостояние США и СССР «поставило мир на грань ядерного Армагеддона».

На вопрос о возможной встрече лидеров Китая, США и России на саммите АТЭС 18−19 ноября в Шэньчжэне, когда ведущий предположил, что там будут обсуждаться вопросы, касающиеся Украины, Марк Рютте отметил, что официальной информации по этому поводу не было.

Когда ведущий спросил, будет ли это встреча Большой тройки, Рютте ответил, что правильнее говорить, что в мире есть Большая четверка (включая Европу).

В ответ на вопрос о том, какие у него планы на окончание войны России против Украины, Рютте сказал, что они с Владимиром Зеленским «напьются в швейцарских Альпах».

«Устроимся где-нибудь на вершине и хорошенько выпьем», — уточнил Марк Рютте со смехом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал мнение, что победа любой из сторон в войне в Украине маловероятна и что подобные войны «всегда должны заканчиваться компромиссом».