Рютте готов помочь Украине с ракетами для Patriot — Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Дублине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 12 ноября.
Встреча состоялась в рамках IX саммита Европейского политического сообщества.
Зеленский сообщил, что только за первую неделю ноября государство-агрессор РФ запустило по Украине 115 ракет различных типов, тысячи управляемых авиабомб и реактивных шахидов.
Президент Украины отметил, что и без того сложную ситуацию с постоянной нехваткой средств ПВО для защиты от российских баллистических ракет дополнительно ухудшает нестабильная работа системы связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.
«Это значительно ограничивает возможности перехвата реактивных шахидов. Разумеется, выиграют от этого только россияне», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он отметил, что теперь, когда возобновились трехсторонние переговоры, Украина не должна оставаться «с пустыми пусковыми ПВО».
«Искусственные ограничения не работают на мир — они работают на агрессора», — заявил Зеленский.
Он поблагодарил Марка Рютте за готовность помочь с ракетами PAC-2 и PAC-3, которые могут применяться против российской баллистики.
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX, в частности, снова действуют ограничения скорости на уровне 161 километр в час.
Financial Times со ссылкой на слова украинских высокопоставленных чиновников написала, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины — чтобы надавить на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.