Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Дублине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 12 ноября.

Встреча состоялась в рамках IX саммита Европейского политического сообщества.

Зеленский сообщил, что только за первую неделю ноября государство-агрессор РФ запустило по Украине 115 ракет различных типов, тысячи управляемых авиабомб и реактивных шахидов.

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Президент Украины отметил, что и без того сложную ситуацию с постоянной нехваткой средств ПВО для защиты от российских баллистических ракет дополнительно ухудшает нестабильная работа системы связи Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях.

«Это значительно ограничивает возможности перехвата реактивных шахидов. Разумеется, выиграют от этого только россияне», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что теперь, когда возобновились трехсторонние переговоры, Украина не должна оставаться «с пустыми пусковыми ПВО».

«Искусственные ограничения не работают на мир — они работают на агрессора», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил Марка Рютте за готовность помочь с ракетами PAC-2 и PAC-3, которые могут применяться против российской баллистики.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield компании SpaceX, в частности, снова действуют ограничения скорости на уровне 161 километр в час.

Financial Times со ссылкой на слова украинских высокопоставленных чиновников написала, что США могли намеренно ограничить скорость военной связи Starshield для Украины — чтобы надавить на Киев во время переговоров с Россией, состоявшихся 10−11 ноября в Абу-Даби.