Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о призыве в армию в Европе будут принимать отдельные страны.

В интервью The New York Times у него спросили, считает ли он, что Европе придется ввести призыв в армию. На это генсек ответил отрицательно.

«Нет, нет, это будут решать отдельные страны. Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже есть призыв. Другие этого не будут делать, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в униформе», — сказал генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что больше всего его беспокоит оборонная промышленность, поскольку у всего Альянса есть с этим проблемы. По его словам, этот фактор влияет на способность НАТО сдерживать Россию и другие угрозы.

«Нам просто не хватает оборонной промышленной базы для производства оружия, необходимого для того, чтобы мы могли сдерживать россиян или северокорейцев, или любого другого, кто может напасть на нас. И над этим мы сейчас работаем очень быстро», — подчеркнул Рютте.

Ранее Рютте заявил, что Россия может напасть на Эстонию через 5−7 лет, если страны Альянса не увеличат свои оборонные инвестиции.

В марте немецкая разведка сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовится к масштабной войне с НАТО до конца десятилетия.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.