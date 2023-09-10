Подрядчик на $1 млрд. Львиную долю оружия в Украину по контрактам Пентагона поставляет торговец оружием Марк Моралес: NYT узнала, кто это 10 сентября, 15:25 Марк Моралес (по центру) со своими украинскими компаньонами Владимиром Койфманом (слева) и Денисом Ванашем (справа) (Фото:Global Ordnance via Facebook)

Одной из ключевых фигур в закупках оружия для Украины через частных посредников стал Марк Моралес — американский торговец оружием, который наладил связи как в Украине, так и в США. Пентагон заключил с его компанией контракты на сумму около 1 миллиарда долларов — в основном на поставку боеприпасов.



Об этом в расследовании деятельности и роли Моралеса в вооружении Украины пишет американское издание New York Times. NV приводит самые важные факты из этого материала.

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Администрация Джо Байдена предоставила Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 40 миллиардов долларов, в частности такое современное оружие, как ракеты HIMARS и ЗРК Patriot. Однако в военной помощи Украине Пентагон в значительной степени полагается и на малоизвестных торговцев оружием, которые имеют необходимые связи для обеспечения поставок менее современных боеприпасов или оружия советского калибра со всего мира, пишет NYT. Самым заметным среди них с начала вторжения стал не слишком известный широкой общественности американский подрядчик и торговец оружием Марк Моралес.

51-летний Моралес живет во Флориде, он является основателем компании Global Ordnance, с которой Пентагон заключил контракты на сумму около 1 миллиарда долларов, в основном на поставки боеприпасов. По данным источников NYT, с начала большой войны России против Украины Моралес обеспечивал перевозки ракет, снарядов, гранат и бронетехники в Украину из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. Он также продавал Украине оружие напрямую — объем этого «вторичного бизнеса» подрядчика достиг около 200 миллионов долларов, пишет издание.

В этих поставках Моралес полагался на двух лиц, связанных с Украиной, которые даже гостили у него во Флориде на Рождество в конце 2022 года.

Владимир Койфман — американец украинского происхождения « с многолетним опытом работы советником Национальной гвардии Украины», которого NYT называет « старшим сержантом» ВСУ. Ссылаясь на полученные документы, издание утверждает, что он поступил на военную службу в Украине уже во время вторжения России. Его точные воинские обязанности неизвестны, признают авторы расследования. Сам он рассказал NYT, что является старшим сержантом сил территориальной обороны Украины, где якобы руководит обучением военных. «Мы бойцы», — описал он журналистам свою роль. По данным издания, Койфман помогал Моралесу « обслуживать и покупателей, и продавцов», он также якобы получал от Моралеса плату « за организацию встреч с контактами во власти [Украины]». Журналисты утверждают, что Моралес нанял Койфмана в начале 2021 года — «за несколько месяцев до того, как компания подписала соглашение с Украиной о закупке взрывчатки».

— американец украинского происхождения с многолетним опытом работы советником Национальной гвардии Украины», которого NYT называет старшим сержантом» ВСУ. Ссылаясь на полученные документы, издание утверждает, что он поступил на военную службу в Украине уже во время вторжения России. Его точные воинские обязанности неизвестны, признают авторы расследования. Сам он рассказал NYT, что является старшим сержантом сил территориальной обороны Украины, где якобы руководит обучением военных. «Мы бойцы», — описал он журналистам свою роль. По данным издания, Койфман помогал Моралесу обслуживать и покупателей, и продавцов», он также якобы получал от Моралеса плату за организацию встреч с контактами во власти [Украины]». Журналисты утверждают, что Моралес нанял Койфмана в начале 2021 года — «за несколько месяцев до того, как компания подписала соглашение с Украиной о закупке взрывчатки». Денис Ванаш , которого NYT называет « бывшим советником министра обороны Украины». Издание утверждает, что Ванаш оставил эту должность в начале войны, «чтобы коммуницировать с Министерством обороны [Украины] от имени Global Ordnance».

Комментируя роль обоих, Брайан Ван Брант, главный советник компании Global Ordnance, заявил, что Койфман действительно «организует встречи между нашим персоналом и Министерством обороны Украины». При этом он категорически уверяет, что компания Марка Моралеса «не платит за доступ» [к украинским чиновникам] - «ни раньше, ни сейчас, ни когда-либо». Он также утверждает, что работа Койфмана на Global Ordnance никак не связана с его службой в украинских силах. Койфман подтверждает эти факты, заявляя, что его «военная работа не оплачивается». Что же касается Дениса Ванаша, то Минобороны Украины подтвердило легальность его трудоустройства в Global Ordnance после увольнения из украинского ведомства, подчеркивает Ван Брант.

В то же время NYT пишет, что такие договоренности Моралеса с его украинскими контактами «испытывают пределы американского и украинского антикоррупционного законодательства, которое запрещает выплаты государственным служащим».

С другой стороны, издание называет налаживание поставок оружия через частных подрядчиков «тихим аспектом военной стратегии администрации Байдена». Мол, в то время как США годами «читали лекции» украинским лидерам о необходимости очистить государственную систему от сомнительных закупок, нынешние оружейные сделки, заключенные при посредничестве Моралеса «напоминают прошлое Украины, когда торговцы оружием налаживали дружеские отношения с военными, контракты подписывались тайно, а торговцы оружием часто оказывались под следствием».

Война изменила реалии как для украинцев, так и для американцев, констатирует NYT. Поскольку Белый дом готов помогать Украине с вооружением, однако не желает вводить войска напрямую, администрация Байдена «нуждается в таких людях, как Моралес, который доказал в Афганистане и Сирии, что может постоянно доставать и доставлять оружие».

В 2009 году Министерство юстиции США выдвигало Марку Моралесу обвинения в сговоре и отмывании денег — после того, как против него свидетельствовали записи разговоров, где подрядчик якобы обсуждал методы подкупа иностранных чиновников. Однако ФБР в конце концов «заглушило» это дело и прокуратура сняла обвинения с Моралеса, рассказывает его историю издание. Он оставил оборонную отрасль и около двух лет продавал другие товары — среди которых шезлонги для компании своего тестя по производству уличной мебели.

Впрочем, после снятия с него обвинений Марк Моралес вернулся к делу и примерно в 2013 году основал Global Ordnance — консалтинговую в сфере поставок оружия. Впоследствии он уже как подрядчик поставлял оружие Пентагону для использования его против террористических групп, таких как Исламское государство. «Его сеть, охватывающая Соединенные Штаты, Восточную Европу и Ближний Восток, доказала свою надежность, и вскоре Пентагон стал его крупнейшим клиентом. Согласно открытым данным, Global Ordnance выиграла оборонные контракты на сумму более 78 миллионов долларов США с 2016 по 2019 год», — пишет NYT.



За несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, Пентагон заключил с Global Ordnance пятилетний контракт на сумму до 750 миллионов долларов на помощь в вооружении американских союзников. «Это стало средством вооружения Украины. Далее были дополнительные сотни миллионов долларов», — пишет издание. В частности, в начале войны Моралес имел склад боеприпасов в Болгарии, которые Пентагон купил для использования в Афганистане. В январе 2022 года Пентагон одобрил отправку этих боеприпасов в Украину, а их доставкой занималась именно Global Ordnance. «Это сделало Моралеса бесценным в первые дни войны и обеспечило ему благосклонность украинских чиновников», — пишет издание.



Пентагон отказался комментировать контракты Global Ordnance для NYT.

В то же время в сотрудничестве Украины с Global Ordnance были и проблемы, отмечает издание. Одна из них — конкуренция между государственными компаниями и частными поставщиками. «Когда правительство покупает оружие у государственных компаний, то получает прибыль от сделки. Когда оно покупает его у частных продавцов, прибыль получают брокеры, — объясняет издание — Это законно, но порой разочаровывает украинских чиновников».



Одним из примеров стала закупка бронетехники. В начале войны украинская государственная компания Укринмаш договорилась с египетским продавцом о сделке примерно на 65 миллионов долларов, чтобы приобрести почти 200 машин, сообщили источники NYT. Однако затем сделка застопорилась.



Вскоре после этого Моралес заключил контракт на поставку подобных транспортных средств по аналогичным ценам. Разница заключалась в том, что именно Global Ordnance, а не государственная компания, получила прибыль. Далее были другие проблемы: техника прибыла оснащенной несоответствующим образом, сообщил помощник министра обороны Украины Владимир Гаврилов. По его словам, антикоррупционные органы начали расследование этой сделки: у следователей были вопросы как относительно Моралеса, так и относительно чиновников Минобороны, которые санкционировали этот контракт, утверждают источники издания. В Минобороны Украины заявили, что расследование сейчас «свернуто». Однако антикоррупционные органы этого не подтверждают, пишет NYT.



После недавнего увольнения Алексея Резникова «украинские чиновники публично ставят под сомнение подобную стратегию „оружие любой ценой“».

Издание также объясняет, что поскольку Моралес — не единственный на рынке частных подрядчиков в поставках оружия в Украину, его конкуренты утверждают, что его связи с Пентагоном предоставляют ему «несправедливые преимущества». Несколько восточноевропейских торговцев оружием пожаловались, что поскольку Моралес получает деньги из Вашингтона, то может позволить себе платить больше, чем его конкуренты. «Затем он выполняет свои американские контракты и самостоятельно закупает больше боеприпасов для прямой продажи Украине», — пишет NYT.

Издание также сообщает, что в августе 2023 Моралес и Койфман были в Киеве и участвовали во встрече с украинскими чиновниками и представителями оборонной сферы, «чтобы обсудить прибыльный бизнес вооружения ВСУ».