Войска РФ еще не уничтожили ни одного HIMARS — глава комитета начальников штабов США 21 июля, 13:34 Марк Милли (Фото:U.S. Secretary of Defense/www.flickr.com)

На сегодняшний день ни один HIMARS не был уничтожен российскими военными, сообщил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, и я стучу по дереву каждый раз, когда говорю что-то подобное. И они (ВСУ — ред) очень эффективно их используют, применяя высокоточное оружие против целей», — сказал он в ходе брифинга.

Видео дня

По его словам, один только HIMARS не изменит, не выиграет и не проиграет битву.



Инфографика: НВ

«Но это интеграция ряда возможностей, которые мы предоставили и планируем предоставить в будущем», — сказал он.

В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча прошла 15 июня в Брюсселе. По словам министра обороны Алексея Резникова, стороны договорились «держать интригу» относительно новых поставок вооружений.

Ранее Резников выразил уверенность, что Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

8 июля в США объявили, что готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать 1000 высокоточных 155-мм снарядов. В рамках нового пакета помощи Украина получит еще четыре системы HIMARS, их общее количество достигнет 16.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.