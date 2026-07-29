Марк Фейгин, российский оппозиционный политик и юрист, экс-депутат Госдумы РФ, который сейчас живет во Франции и ведет YouTube-блог, в интервью NV высказал мнение, что российские олигархи хотели бы избавиться от диктатора Владимира Путина, но чужими руками.

«Я уверен, что они (российские олигархи — ред.) хотели бы безболезненно, чужими руками избавиться от Путина. Но они трусливы и никогда не возьмут на себя такую ответственность. Они хотели бы, чтобы откуда-то прилетела какая-нибудь ракета — и Путина не стало. Так не будет: условий для этого нет. Поэтому ждать от этих людей решительного шага, действий, которые разрушат личную власть Путина, не стоит», — сказал Фейгин в интервью NV.

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Он отметил, что российские олигархи страдают от российской войны против Украины «материально и юридически».

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«Их настоящая жизнь — не в России, а на Западе. Они никогда не жили российской жизнью: привыкли к роскоши и гедонистическим удовольствиям, которые получают именно там», — напомнил Фейгин.

В июне газета The Wall Street Journal писала, что представители российского истеблишмента начали публично призывать к прекращению войны в Украине из-за неспособности Москвы выйти из тупика. По данным аналитиков, эти взгляды разделяют не все. В некоторых кругах Кремля поддерживают «более прагматичный подход» — в частности, курс на эскалацию в странах Балтии или применение ядерного оружия против Украины, отмечается в статье.

Также в июне независимый журналист Мелик Кайлан в своей колонке для Forbes писал, что Путина могут свергнуть в течение трех лет, если текущая ситуация сохранится или ухудшится.