Эксклюзивный старший советник первой леди США Марк Бекман отвечает в Штатах за гуманитарную миссию в Олешках (Фото: Ostap Yarysh﻿ / Facebook)

За гуманитарную миссию в Олешках Херсонской области со стороны США отвечает частный консультант Мелании Трамп, продюсер документального фильма о первой леди США Марк Бекман, сообщил бывший журналист Голоса Америки, медиасоветник фонда Razom for Ukraine в США Остап Ярыш.

По словам журналиста, основной опыт Бекмана — это маркетинг, медиа и культурные проекты. Он является основателем рекламного агентства DMA United, которое работает с известными брендами из мира моды, индустрии развлечений и спорта.

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При этом у Бекмана, по словам Ярыша, нет известного опыта работы в дипломатической, политической или гуманитарной сферах. Он не занимает официальной должности в США и не работает в офисе первой леди, однако в социальных сетях называет себя эксклюзивным старшим советником.

«С Меланией Трамп Бекмана связывает многолетнее сотрудничество в рамках ее медийных и бизнес-проектов, в частности, работа над документальным фильмом, вышедшим на экраны в этом году и профинансированным компанией Amazon», — рассказал Ярыш.

Журналист предполагает, что на данный момент официальные представители США не планируют участвовать в эвакуации из Олешек непосредственно на месте. Американскую сторону будут представлять съемочная группа телеканала Newsmax и, возможно, другие СМИ.

«На днях мы станем свидетелями одной из самых сложных гуманитарных операций с начала полномасштабного вторжения России. Но волноваться не стоит. Ведь с американской стороны ее координирует частный консультант первой леди и продюсер фильма о Мелании Трамп», — написал Ярыш в Facebook.

28 октября Бекман сообщил Fox News, что Мелания Трамп лично в течение нескольких недель вела переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ситуации в Олешках. После гуманитарной миссии она может продолжить посредничество между странами.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

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В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня. Он продлится до 22:59 1 ноября. Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Известно, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек — в частности, на Херсон и другие населенные пункты, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября Лубинец сообщил, что в Олешках продолжается разминирование. После его завершения и доставки гуманитарных грузов начнется эвакуация из города.

По данным Fox News, жителей города Олешки, которые захотят выехать на подконтрольную Киеву территорию, сначала доставят в Анапу, а затем в Беларусь, откуда они смогут попасть в Украину.