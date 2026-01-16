«Замечательный жест взаимоуважения»: Трамп прокомментировал передачу ему Нобелевской премии мира от Марии Мачадо

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, 15 января 2026 года (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо передала ему свою медаль Нобелевской премии мира, которую получила в 2025 году, назвав это «жестом взаимоуважения».

Об этом он написал в Truth Social 15 января.

«Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за мою работу. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал он.

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Трамп заявил, что для него было «большой честью» встретиться с Мачадо и назвал ее «замечательной женщиной, которая так много пережила».

15 января Дональд Трамп и Мария Корина Мачадо встретились за обедом в Белом доме. Впоследствии Мачадо сообщила, что передала Трампу медаль Нобелевской премии мира, полученную в декабре 2025 года, отметив его понимание ситуации в Венесуэле.

Ранее норвежский Нобелевский комитет заявлял, что после объявления лауреата награда не может быть отменена, разделена или передана другим лицам.

Трамп в 2025 году и ранее неоднократно выражал желание получить Нобелевскую премию мира, заявляя о «восьми войнах», которые он завершил, включая конфликт в секторе Газа.

«Я [премии] не хочу, я хочу, чтобы страна ее получила. И должна получить, потому что раньше не было чего-то подобного», — говорил Трамп.

После объявления лауреатов премии в октябре 2025-го в Белом доме раскритиковали решение отдать медаль лидеру оппозиции Венесуэлы. Нобелевский комитет «поставил политику выше мира», заявлял помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Газета The Washington Post писала, что 17 октября встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского проходила в атмосфере хаоса, так как Трамп, по словам участника переговоров, «бесконечно» жаловался на то, что не получил Нобелевскую премию мира.