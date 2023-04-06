Более 50 стран осудили выступление причастной к депортации РФ украинских детей Львовой-Беловой на заседании Совбеза ООН 6 апреля, 13:59 Львова-Белова выступила на Совбезе ООН, где сейчас председательствует РФ (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)

Более 50 стран и Евросоюз осудили выступление обвиняемой в военных преступлениях российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой на Совбезе ООН.

Как сообщает Радио Свобода, она выступила на заседании по видеосвязи с заявлением об «эвакуации детей», как страна-агрессор называет незаконную депортацию украинцев из страны.

Видео дня

«Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины», — отмечается в заявлении.

В документе приводятся факты Киева о вывозе 19,5 тысячи украинских детей с оккупированных Россией территорий, а также информация о выдаче Международным уголовным судом ордера на арест Беловой и российского диктатора Владимира Путина.

Послы США, Великобритании, Албании и Мальты также демонстративно покинули зал заседаний во время выступления Львовой-Беловой 5 апреля.

Неофициальная встреча в Совбезе ООН была созвана по инициативе РФ, которая месяц председательствует в организации. РФ называет депортацию украинских детей «гуманитарной акцией защиты детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий».

Постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя цинично заявлял, что российские оккупанты хотели «уберечь детей от опасности».

Ранее Великобритания заблокировала видеотрансляцию неформального заседания Совета Безопасности ООН по похищению Россией детей с территории Украины. Лондон призвал ее отчитаться о преступления РФ в Гааге.

1 апреля развязавшая полномасштабную войну против Украины Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также нацелен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.