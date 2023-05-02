Американские журналисты взяли интервью у причастной к депортации украинских детей Львовой-Беловой, в ОП резко отреагировали 2 мая, 13:54 Во время интервью Львова-Белова цинично комментировала вопросы касательно депортации украинских детей в РФ и ордера МУС (Фото:Скриншот видео Vice News/YouTube)

Американское издание Vice News взяло интервью у причастной к депортации РФ украинских детей омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ее циничные заявления точной иллюстрацией к слову «людоед».

В интервью Львова-Белова с нескрываемой улыбкой прокомментировала ордер на арест Международного уголовного суда и отрицала свою причастность к военным преступлениям РФ.

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«Я мать, этим все сказано. Какой я военный преступник, о чем вы говорите?» — сказала она.

Детский омбудсмен заявила, что РФ не признает юрисдикцию МУС, а Женевская конвенция якобы дает право «эвакуировать» детей из зон боевых действий.

На замечание журналистки о том, что документ предусматривает эвакуацию на территорию третьих стран, Львова-Белова цинично ответила:

«Донецкая народная республика», «Луганская народная республика» не были Украиной, они были признаны нашим государством независимыми республиками", — сказал она, сделав вид, что не понимает уточняющий вопрос о проблемах в дефинициях.

После публикации интервью с Львовой-Беловой Подоляк назвал его доказательством того, что Россия — «идеальная конструкция ада».

В своем Twitter он подметил, что российский детский омбудсмен искренне удивляется обвинениям, а также описал всю абсурдность действий страны-агрессора.

«Мы всего лишь пришли в их города, уничтожили их дома, на их глазах убили и покалечили родителей, отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестоко издеваемся и заставляем слушать пропагандистские лекции, и дополнили это… вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о „русском милосердии“? Разве это не о справедливости? Разве мы не вправе их лишить неправильной идентичности? Более точной иллюстрации к слову „людоед“ невозможно придумать», — резюмировал Подоляк.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также нацелен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.