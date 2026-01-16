Мачадо передала Нобелевскую премию мира Трампу

Лидер оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира-2025 Мария Корина Мачадо передала медаль Нобелевской премии президенту США Дональду Трампу, отметив его понимание ситуации в стране, сообщает Reuters .

Мария Корина Мачадо преподнесла американскому лидеру медаль Нобелевской премии мира, подчеркнув, что во время встречи смогла обсудить ожидания и надежды венесуэльцев в сложный период для страны.

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При этом журналистам она не уточнила, принял ли Трамп подарок официально.

Позже Трамп на своей странице в Truth Social подтвердил, что получил награду от лидера оппозиции.

«Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я сделал. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария», — заявил он.

Норвежский Нобелевский комитет ранее заявил, что после объявления лауреата награда не может быть отменена, разделена или передана другим лицам. Решение о присуждении премии является окончательным и сохраняется навсегда.

Reuters напоминает, что подобные передачи премий уже имели место в истории. Так, в 1943 году лауреат Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун подарил медаль министру пропаганды нацистской Германии Йозефу Геббельсу, что стало спорным, но задокументированным случаем в истории.

В четверг, 15 января, президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо встретились за обедом в Белом доме.

Первая встреча двух политиков продлилась около часа. Выходя из Белого дома, Мачадо заявила, что встреча прошла «отлично».

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

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10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Инфографика: NV

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.

14 января Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят часть своей войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе.