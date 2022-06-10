Мариуполю грозит крупная вспышка холеры — Минобороны Британии 10 июня, 09:15 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Британии предупреждает о возможной вспышке холеры в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном российскими оккупантами Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры, предупреждает Министерство обороны Великобритании.

В сообщении ведомства в Twitter указывается, что единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая.

«Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию», — говорится в сообщении.

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По данным британского Минобороны, на захваченных территориях юга Украины доступ к безопасной питьевой воде непостоянен. Кроме того, продолжаются серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах.

При этом в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств.

Также в британском ведомстве рассказали о ходе боев за Северодонецк.

«Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга», — говорится в сообщении.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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