«Если не ты, то кто? Подскажи». Командир морпехов призвал Илона Маска помочь защитникам Азовстали эвакуироваться в третью страну 12 мая, 02:01 Цей матеріал також доступний українською Сергей Волынский (Волына) (Фото:Сергей Волына/Facebook)

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), который вместе с другими бойцами защищает Мариуполь от российских оккупантов, обратился за помощью по спасению с окруженной Азовстали к миллиардеру Илону Маску.



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Об этом говорится в его посте в Twitter, опубликованном 12 мая.

По словам бойца, он создал аккаунт в соцсети только для того, чтобы обратиться к Маску.

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«Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти с Азовстали в третью страну. Если не ты, кто? Подскажи», — написал Волына.

В Instagram он попросил каждого на планете сделать так, чтобы миллиардер увидел обращение, и защитники Мариуполя получили нужную помощь от «сверхчеловека».

«Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет не решаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы!» — добавил Волына.

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Илон Маск передал Украине станции для спутникового интернета Starlink и солнечные батареи Tesla Powerwall.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировым лидерам за помощью по эвакуации с окруженного российскими оккупантами завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просили применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Сейчас продолжается штурм Азовстали. Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в городе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли 25 тысяч жителей. После длительных переговоров и благодаря дипломатическим усилиям российская сторона 1 мая наконец-то открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских и идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.



Азов не сдается. Защитники Мариуполя дали пресс-конференцию и рассказали, могут ли прорваться из город https://www.youtube.com/watch?v=O7rUwqGiEa4

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