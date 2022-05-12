Турция предложила эвакуировать защитников Мариуполя на корабле — Джемилев 12 мая, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Мустафа Джемилев (Фото:Mustafa Jemilev/Facebook)

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев рассказал, как проходят переговоры с Турцией о помощи в спасении защитников Мариуполя.

Война России против Украины — главные события 12 мая

«Мариуполь — наша боль и гордость. Вклад воинов Мариуполя в защиту независимости и свободы Украины просто неоценим. Они выполнили свой долг, и надо принять все меры для их освобождения… В конце апреля я получил обращение от командира 36-й [отдельной бригады морской пехоты] Сергея Волынского, адресованное [президенту Реджепу Тайипу] Эрдогану. Мы сразу перевели текст на турецкий и отправили Эрдоган», — заявил Джемилев во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.



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Нардеп сказал, что на прошлой неделе в Украине находился советник Эрдогана Ибрагим Калын. Президент Турции дважды говорил с российским диктатором Владимиром Путиным, а сам Калын дважды говорил с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу. Турецкая сторона предлагала направить корабль в порт Бердянска, так как порт в Мариуполе заминирован.



"…Они проедут до Бердянска в сопровождении турецких наблюдателей, и турецкая сторона обязуется, что [защитники Мариуполя] до окончания войны будут гостями Турецкой Республики. Шойгу сказал, что согласны выпустить гражданское население, а военнослужащие должны «сдаться»", — добавил Джемилев.

11 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала, что Украина предложила обменять тяжелораненых военнослужащих из Азовстали на пленных российских оккупантов, переговоры продолжаются.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, украинские защитники держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с окруженного российскими оккупантами завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.



Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.



«Спасите моего папу». Дети защитников Мариуполя обратились к миру, чтобы их родителей спасли https://www.youtube.com/embed/OhuG67jA6WY

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