Турция предложила эвакуировать защитников Мариуполя на корабле — Джемилев

12 мая, 16:56
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Мустафа Джемилев (Фото:Mustafa Jemilev/Facebook)

Мустафа Джемилев (Фото:Mustafa Jemilev/Facebook)

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев рассказал, как проходят переговоры с Турцией о помощи в спасении защитников Мариуполя.

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«Мариуполь — наша боль и гордость. Вклад воинов Мариуполя в защиту независимости и свободы Украины просто неоценим. Они выполнили свой долг, и надо принять все меры для их освобождения… В конце апреля я получил обращение от командира 36-й [отдельной бригады морской пехоты] Сергея Волынского, адресованное [президенту Реджепу Тайипу] Эрдогану. Мы сразу перевели текст на турецкий и отправили Эрдоган», — заявил Джемилев во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ.

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Нардеп сказал, что на прошлой неделе в Украине находился советник Эрдогана Ибрагим Калын. Президент Турции дважды говорил с российским диктатором Владимиром Путиным, а сам Калын дважды говорил с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу. Турецкая сторона предлагала направить корабль в порт Бердянска, так как порт в Мариуполе заминирован.

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"…Они проедут до Бердянска в сопровождении турецких наблюдателей, и турецкая сторона обязуется, что [защитники Мариуполя] до окончания войны будут гостями Турецкой Республики. Шойгу сказал, что согласны выпустить гражданское население, а военнослужащие должны «сдаться»", — добавил Джемилев.

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11 мая вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сказала, что Украина предложила обменять тяжелораненых военнослужащих из Азовстали на пленных российских оккупантов, переговоры продолжаются.

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Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, украинские защитники держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с окруженного российскими оккупантами завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

«Спасите моего папу». Дети защитников Мариуполя обратились к миру, чтобы их родителей спасли

https://www.youtube.com/embed/OhuG67jA6WY
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Турция Мустафа Джемилев Азовсталь Переговоры с Россией Украина-Турция Россия-Турция Война России против Украины

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