Турция готова помочь эвакуировать жителей Мариуполя по морю 2 апреля, 15:20 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе разрушены более 90% домов, в городе остаются 170 тысяч жителей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Анкара готова предоставить суда, чтобы организовать эвакуацию по морю гражданских и раненых из блокадного Мариуполя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Анадолу.

По его словам, турецкая сторона координирует свои действия по этому вопросу с Украиной и Россией. В частности, о своей инициативе Анкара сообщила военному атташе РФ в Турции, а также остается на связи по линии военного атташе с украинскими инстанциями.

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Министр рассказал, что в течение последних недель неоднократно общался с украинским и российским коллегами — Алексеем Резниковым и Сергеем Шойгу.

«Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности важно немедленно объявить о прекращении огня», — подчеркнул Акар.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договаривается с Турцией о помощи в эвакуации людей из Мариуполя.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5000 жителей — погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли по меньшей мере 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на частном авто. Сейчас там остаются около 170 тысяч человек.

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