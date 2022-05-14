Самолеты, танки и много пехоты. Российские войска продолжают попытки штурма завода Азовсталь в Мариуполе 14 мая, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают штурм территории завода Азовсталь (Фото:Полк Азов)

В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения РФ 14 мая, российские оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя на заводе Азовсталь авиабомбы, привлекают тяжелую артиллерию и танки. Для попыток штурма украинских позиций применяется большое количество пехоты.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщается на странице полка Азов в Telegram.

Украинские военные, несмотря на крайне критическую ситуацию, прилагая сверхчеловеческие усилия, отбивают попытки прорвать позиции защитников и сдерживают войска противника.

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Штурм Азовстали и гуманитарная катастрофа: что происходит в Мариуполе



Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.

Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через «фильтрационные» лагеря.

В то же время жители, оставшиеся в городе, вынуждены буквально выживать. В городе не работает канализация, нет нормального энергоснабжения, а под завалами остаются тела погибших. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оставшиеся в городе почти 170 тысяч жителей Мариуполя страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки, пограничники и полиция. Сейчас они находятся в окружении на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.

Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. После длительных переговоров российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с Азовстали для гражданских. 7 мая украинские власти сообщили, что с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время последнего этапа эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть территорию завода.

4 мая войска РФ прорвались на территорию Азовстали, несмотря на заявления России, что завод решили осаждать, а не штурмовать. 13 мая россияне приступили к наземной операции возле завода Азовсталь и пытаются прорваться внутрь под прикрытием обстрелов, привлекая авиацию для бомбардировки, танки и тяжелую артиллерию. Войска РФ наносят по Азовстали несколько десятков ударов в сутки.

Украинские военные на Азовстали держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать, ведутся тяжелые бои.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. После того как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек. Раненых лечат в условиях полной антисанитарии, даже при незначительных травмах приходится ампутировать конечности.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

В Минобороны Украины заявили, что деблокада Мариуполя военным путем пока невозможна.

Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции). В частности, с таким предложением защитники Мариуполя обращались в ООН, к Турции, Израилю и Китаю.



7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации с Азовстали раненых и медиков. В частности, Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников на Азовстали. Однако Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе. Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.

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