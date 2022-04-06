Идут переговоры об эвакуации раненых из Мариуполя на турецких кораблях — Зеленский 6 апреля, 21:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты собирают тела погибших от обстрелов на улицах Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас идут переговоры об эвакуации из Мариуполя раненых при посредничестве Турции.

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В интервью турецкому телеканалу Haberturk глава государства рассказал, что, по его мнению, российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарные грузы, боясь, что мир там увидит. Зеленский подчеркнул, что в городе сейчас ад, убиты и ранены тысячи человек, и с каждым днем их становится все больше. Количество погибших мирных жителей неизвестно.



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«Посредническую миссию [между Украиной и Россией] будут выполнять те или иные лидеры. Турция — одна их из них. Сегодня мы говорим о том, чтобы вывезти из Мариуполя раненых людей. И пока рано говорить о результате этой операции. Она открыта, и тут есть посредническая миссия Турции, потому что мы планируем делать это на кораблях Турецкой Республики. И потому такие вещи нужны. Как бы мы хотели или не хотели переговоров, если мы боремся за людей, мы должны делать ежедневные шаги, чтобы максимально сохранить жизни людей», — добавил президент Украины.

Ранее вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина надеется на помощь Турции в эвакуации жителей Мариуполя:



«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган обратился, и сейчас разрабатывается план эвакуации турецких граждан, а вместе с ними и женщины, и дети, которые тоже имеют право быть спасенными. Это наша украинская позиция, позиция президента Украины. Мы настаиваем именно на таком алгоритме».

Мариуполь находится в осаде российских оккупантов с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена российскими ракетными и авиаударами. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе после полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами.

По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли 5000 жителей. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.



Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом силой вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли по меньшей мере 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на частном авто. В конце марта в городе в условиях гуманитарной катастрофы оставались более 100 тысяч человек.



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