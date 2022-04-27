В Кремле опровергли, что Путин согласился на участие ООН в эвакуации мариупольцев с Азовстали 27 апреля, 19:17 Цей матеріал також доступний українською Плакат с портретами Владимира Путина, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина на акции в поддержку Украины в Гамбурге, 20 марта (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что тот согласился на участие ООН в эвакуации мирных жителей из заблокированного Мариуполя. Его слова цитирует российское агентство Интерфакс.

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«Эта тема [эвакуации гражданских с Азовстали] была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-либо конкретных договоренностей в этой области не было», — заявил Песков.



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Пресс-секретарь Путина также утверждает, что тот предложил Гутеррешу «при желании ознакомиться с условиями содержания пленных» украинцев. Российские военные в Украине похищают и пытают пленных, в том числе мирных жителей, устраивают фильтрационные лагеря, незаконно депортируют украинцев на территорию России, удерживая их в том числе в колониях общего режима.

Генсекретарь ООН 26 апреля прибыл в Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а потом с Путиным. Позже в его офисе сообщили, что российский диктатор «в принципе согласился» на привлечение Международного комитета Красного Креста и ООН к эвакуации мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе.

27 апреля Антониу Гутерреш приехал в Украину.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркивала, что эвакуация жителей Мариуполя возможна только с помощью ООН. В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Россия регулярно срывает гуманитарные коридоры и нарушает договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию.



В подземных укрытиях завода Азовсталь вместе с защитниками Мариуполя находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



До последнего патрона: полк Азов обороняет Мариуполь https://www.youtube.com/embed/fMK3pgqQAdE

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