Бои за Мариуполь. Как 3000 украинцев противостоят в четыре раза большему количеству россиян — интервью с первым командиром полка Азов 20 марта, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

24 дня украинские защитники сражаются за Мариуполь. Захват города стал одной из главных целей оккупантов. Ситуация критическая, на Мариуполь Россия сбрасывает 50—100 бомб ежедневно. Город разрушен на 80−90%, а погибли не менее 2357 человек.

Советник главы ОП Алексей Арестович 18 марта заявил, что военное решение ситуации в Мариуполе сейчас невозможно. В то же время защитники просят президента Владимира Зеленского предоставить им системы противовоздушной обороны.

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Как сейчас воюют в Мариуполе и что нужно для деблокады города, Радио НВ узнавало у первого командира полка Азов Андрея Билецкого.

Андрей Билецкий первый командир полка Азов

— Уличные бои в Мариуполе продолжаются уже четвертый день. Какова их интенсивность можно ли говорить о том, что россиянам удалось захватить часть города?

— Город разделен на несколько секторов. В части из них сохраняется полный контроль украинских войск. В части секторов идут тяжелые уличные бои.

Русские прорываются бронегруппами, пехотой и т. д.

Бои очень высокой [интенсивности] по нескольким причинам. Во-первых, у украинских защитников достаточно давно закончились патроны, стрелы для артиллерии. Вторая причина — огромное преимущество россиян и сепаратистов (они их как пушечное мясо используют) над количеством украинских бойцов: 3000 украинцев против, согласно данным разведки, 13−14 тысяч россиян, непосредственно штурмующих город.

— Каким образом действуют оккупанты?

— Тактика у них достаточно проста. Они ее сейчас используют на абсолютно всех направлениях, она не уникальна для Мариуполя.

Первоначально «мясом» и бронетехникой [осуществляется] разведка боем. Они получают поражение нескольких единиц техники, пехоты. [Россияне] обнаруживают систему огня, передний край защиты, который после этого часами обрабатывается концентрированным артиллерийским огнем и авиационными ударами. Они пытаются смягчить оборону. После этого снова в бой идут, прежде всего, танки и пехота. Если они на рубеже снова получают сопротивление, [уходят] и снова обрабатывают часами артиллерией и авиацией.

Противостоять такой тактике, безусловно, не просто. Каждый остающийся на позиции боец в прямом смысле слова проявляет настоящий героизм.

О перегруппировке речь не идет. Они откатываются по некоторым направлениям. Постоянно производятся защитниками контратаки. Но россияне имеют пока безлимит в бронетехнике и «мясе», а, соответственно, свои фантастические потери под Мариуполем они закрывают новыми и новыми резервами.

— Оккупанты захватили областную больницу интенсивной терапии и оттуда вели обстрелы. Удалось ли их выбить?

— За вторую больницу бои были несколько дней, район вокруг [медучреждения] переходил из рук в руки. Оттуда, насколько мне известно, смогли эвакуировать находившихся там украинских бойцов. Сейчас этот район контролируется россиянами.

Огромное количество погибших, огромное количество раненых. Медики Мариуполя делают совершенно фантастические вещи: уже давно закончились всяческие возможности помогать — койко-места и прочее, но раненые получают помощь.

— Сколько человек могло находиться в Драмтеатре, по которому РФ нанесла авиаудар? Насколько велики шансы, что люди под завалами еще живы?

— В среднем называют цифру полторы тысячи гражданских людей, которые укрывались в Драмтеатре. Он был помечен по всем правилам войны — надписью «дети», «укрытие», и не использовался как военный объект.

Думаю, что вся Украина верит и надеется, что как можно больше людей осталось в живых.

Могут ли они быть живыми? Да, безусловно могут. [Погодные] условия не столь холодны и шансы высоки. Проблема в другом — уже давно уничтожены коммунальные службы, в том числе и ГСЧС, которая уже много дней не может выходить на маршруты, потому что уничтожены пожарные части, оборудование, автотранспорт. Профессионально разгребать завалы и спасать людей некому.

Вторая проблема — россияне обстреливают тот район, людей, которые достают [пострадавших] из-под завалов.

— Есть информация, что парамедика Тайру взяли в плен. Предлагали ли оккупанты обмен?

— К сожалению, ничего на эту минуту не известно о пребывании Тайры.

Русские не выходили и вряд ли выйдут [с предложением обмена], потому что им в основном плевать на мясо, попавшее в плен или уничтоженное.

— Сколько украинских военных взяли в плен россиян в Мариуполе?

— Точно могу сказать, что число уже перевалило за полсотни пленных.

— Что нужно сделать, прежде всего, для деблокады Мариуполя?

— Я не хочу сыпать экспертными оценками в столь сложной для государства ситуации, но скажу свое мнение. Власть говорит и это правильные слова, потому что есть примеры — блокада Алеппо, что временами международные учреждения могут продавить реальные гуманитарные коридоры, прекращение огня и даже выведение гарнизона под гарантии международных организаций. Это один из вариантов.

Второй вариант — это максимальная военная помощь, которую сейчас Украина может оказать этой группировке — азовцам, морским пехотинцам — в Мариуполе. Она может состоять в работе дальнобойными РСЗО большой мощности, в работе Точками-У по скоплению целей, в работе Байрактаров, для которых это не расстояние. По моему мнению (не хочу обсуждать решение генерального штаба, сейчас не время), на такие направления как Киев в ближайшие дни наступать не собираются. А вот для Мариуполя те же Байрактары были бы огромной помощью, имея возможность точечно работать и заменять ту артиллерию, которая у наших ребят в Мариуполе закончилась.

Третье. Я понимаю, что это сложно, потому что нужно было делать две недели назад, но нужно готовить деблокаду.

Я хотел бы пожелать всем мариупольцам окончания этого кошмара и защитникам Украины — успеха в бою.

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