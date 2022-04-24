В Офисе президента предложили России «три мариупольских шага», среди них — «спецраунд переговоров» 24 апреля, 11:19 Цей матеріал також доступний українською Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, 21 апреля 2022 года (Фото:Reuters/Alexandr Ermochenko)

Россия продолжает непрерывно атаковать завод Азовсталь в блокадном Мариуполе, несмотря на приказ главы Кремля о «прекращении штурма». Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и предложил стране-агрессору три «мариупольских шага».



Война России против Украины — главные события 24 апреля

По его словам, оккупанты засыпают гражданских и украинских военных тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Подоляк предложил РФ «подумать об остатках репутации», для чего «необходимы всего три «мариупольских шага»:

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Объявить реальное пасхальное перемирие близ Мариуполя.

Немедленно предоставить гумкоридор для гражданских.

Согласиться на «спецраунд переговоров», чтобы забрать/обменять военных.

Ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил, что вместе с Подоляком готов прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной по поводу эвакуации защитников города и мирных жителей.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны возле завода Азовсталь, назвав его «нецелесообразным». Президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозят на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. Сейчас они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

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