Катюша в Мариупольском драмтеатре: мужем китайской певицы, которая поехала поддерживать оккупантов, является чиновник, которого хвалил Си Цзиньпин 9 сентября, 16:27 Ван Фан поет Катюшу в Мариупольском драмтеатре ради распространения российской пропаганды (Фото:Кадр видео)

Китайская певица Ван Фан, которая вызвала скандал, спев советскую песню Катюша в разрушенном российскими оккупантами Мариупольском драмтеатре, является женой китайского блогера, писателя и чиновника Чжоу Сяопина, известного своими антиамериканскими высказываниями и критикой всего западного.



Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения (CACDS) Юрий Пойта на своей странице в Facebook сообщил, что Чжоу Сяопин является членом Народного политического консультативного совета Китая — организации патриотического Единого фронта, которым руководит Коммунистическая партия Китая.

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После вызванного его женой скандала Чжоу Сяопин написал на своей странице в китайской соцсети Weibo, где имеет 1,4 млн подписчиков, большой пост в котором заявил, что поддерживает действия жены и гордится ею.

Китайский чиновник также распространил тезисы российской пропаганды, заявив, что «большой театр» в Мариуполе «был разбомблен украинскими нацистами» и заявил, что, пока его жена там пела, театр якобы «был обстрелян четырьмя ракетами украинской армии».

Кроме того, он утверждал, что его жена якобы является «народной певицей без какой-либо политической идентичности» и что «российские военные и мирные жители, и местные жители Донецка неоднократно предоставляли доказательства международному сообществу и осуждали зверства наемников НАТО и украинских военных, которые в течение многих лет бомбили жилые кварталы Мариуполя».

«Восемь лет украинские нацисты бомбили жителей всего Донбасса, под целями — больницы, школы, театры и т. д. , погибло более 16 тысяч человек, украинская армия даже готовится совершить здесь геноцид», — сказано также в посте Чжоу Сяопина.

По словам Пойты, сейчас этот пост удален, но он успел сделать из него скриншоты, скопировал текст и перевел его на украинский.

По данным Фокуса, Ван Фан в 2013 году участвовала в Национальном Гран-при молодых певцов и вошла в число 10 лучших исполнителей страны. А в 2014 году прославилась благодаря исполнению Гимна героям на сцене гала-концерта весеннего фестиваля CCTV.

«Благодаря своим замечательным певческим способностям, она известна как „Ангел красного пения“», — хвалили Ван Фан в местных СМИ.

3 сентября 2023 года она приехала в Россию и на оккупированные Россией украинские территории в составе китайской «делегации», в которую, по информации росСМИ, также входили представители медиа и сферы культуры КНР. Кроме певицы Ван Фан, на фото в СМИ можно увидеть китайских блогеров Сюй Цзицзюня и Жао Цзиня.

Главной темой поездки, по словам блогеров, был туризм. Они должны были показать своим подписчикам в Китае, что несмотря на войну против Украины, в Россию ездить якобы безопасно.

Фокус также отмечает, что Чжоу Сяопин известен резкими антиамериканскими высказываниями и активной критикой всего, что связано с Западом. Известным он стал, когда в 2014 году его лично похвалил Си Цзиньпин за «положительную энергию», имея в виду влияние, которое он оказывает на молодежь.

7 сентября видео с Ван Фан в Мариупольском драмтеатре опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал ее действия «примером полной моральной деградации».

По его словам, в оккупированный Мариуполь также прибыла группа китайских блогеров. Киев ждет объяснений от Пекина из-за приезда китайских граждан в захваченный РФ украинский город.

«Их приезд незаконный. Он грубо нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами. Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город». — отметил Николенко.

Представитель МИД добавил, что ведомство инициирует запрет на въезд в Украину для всех китайских «гастролеров».

Авиация россиян разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года, когда в укрытии могло находиться около 1300 человек. По словам мэра города Вадима Бойченко, в театре погибло около 300 человек.

Агентство Associated Press провело расследование и заявляло, что в результате удара России по драмтеатру погибли 600 человек.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь мобильные крематории и начали вывозить из города тела погибших мирных жителей.