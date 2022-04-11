«Оттягивает на себя 10 тысяч оккупантов». Военный эксперт о боях в Мариуполе и планах оккупантов касательно наступления — интервью 11 апреля, 23:12 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

Украинские силы, удерживающие оборону в Мариуполе, сильно замедляют наступление сил оккупантов на Донбасс и попытки окружить ВСУ на их позициях, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

— Насколько быстро у оккупантов может получиться накопление необходимых сил для того, чтобы результативно штурмовать? Потому что на данный момент мы знаем об огромном количестве обстрелов. Сообщал глава Луганской ОВА, что все города Луганской области подверглись обстрелам, но это то, что делается с расстояния, то есть дальнобойной артиллерией или авиаатаками. Вот сухопутное наступление, насколько долго россиянам придется или нужно комплектоваться, чтобы осуществить это наступление?

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— Здесь зависит от того, какие задачи они себе ставят и что они могут собрать. Если говорить о классике оперативного искусства, то, конечно, им не хватит и трех, и пяти дней, чтобы собрать такое количество войск. Зато уже сегодня у них достаточно сил для того, чтобы осуществить такое наступление. И именно эта колонна, которая была зафиксирована в районе Великого Бурлука, свидетельствует о том, что оккупанты не оставляют этих попыток. Но следует заметить, что есть еще такие понятия, как сдерживающий фактор. И этими сдерживающими факторами являются действия Вооруженных Сил Украины, которые делают невозможным для оккупанта такое легкое сосредоточение и маневр в сторону Изюма с последующим наступлением. Кроме того, надо понимать, что войска оккупантов получили серьезные поражения на Киевском и Черниговском направлениях, собственно, и Сумском. И в связи с тем им, несмотря на желание атаковать Луганскую область уже сегодня, необходимо больше времени для сосредоточения, накопления ресурсов, материальных средств, вооружения, чтобы внедрить такое наступление. Но это не должно нас успокаивать, и мы должны быть готовы и наносить поражение противнику любым способом. Что касается ударов, которые они наносят, это типичная схема, как говорят хрестоматийная схема подготовки к наступлению. И это определяется тем, что они наносят удары в глубину нашей обороны с целью разрушить коммуникации, в том числе мы не можем исключить их попытки посеять панику. И мы помним Краматорск и другие города. То есть типичная ситуация войны, извините, что должен так говорить, но так оно и есть на сегодняшний день.

- Теперь о Мариуполе. Поскольку там уже последние несколько дней мы говорим о ситуации как об ужасной. Оттуда или не оттуда уже разгоняются все, что «нас здесь оставили». Как вы бы описали ситуацию?

— Действительно ситуация в Мариуполе чрезвычайно сложная. Город находится в окружении противника, город, кстати, оттягивает на себя до 10 тысяч войск противника, что является еще одним фактором, почему наступление на Донбассе задерживается на сегодняшний день. В Мариуполе продолжают героическую борьбу подразделения Вооруженных сил Украины, полк Азов, группы пограничников, Национальной полиции. Да, противнику удалось зайти в центр города. Азовсталь держится. Отдельные районы еще держатся. И предпринимаются отчаянные попытки доставить любые ресурсы к нашим бойцам. Мы уже знаем, что были попытки прорваться вертолетами. К сожалению, несколько вертолетов мы потеряли. Но помощь нашим ребятам осуществляется даже таким критическим способом. Поэтому все мы внимательно наблюдаем за Мариуполем, потому что от него в том числе зависит успех или нет наступления российских войск на Донбассе.

– И дальше тогда к южному фронту. Вокруг Херсона все, насколько я прочитал, более или менее стабильно, украинские защитники пытаются контратаковать и выбивать из некоторых маленьких населенных пунктов оккупантов. Но в основном все никуда не двигается. Так можно описать?

— Можно сказать так, ведь наши войска в Херсонской области вследствие того, что там открыты степи, у нас нет преимущества в воздухе, мы используем тактику так называемого огненного выдавливания противника из населенных пунктов. И мы нанесли поражение уже и в районе Александровки, уничтожив там целую роту противника. Мы удерживаем направления, держа противника в пределах Херсонской области. Идут бои за Снегиревку. Потому что это важный пункт для нашей, как обороны, так и контрнаступления. И противник на той неделе был выдавлен из нескольких населённых пунктов на севере Херсонской области. То есть там тоже ситуация напряженная. И надо понимать, что Херсонская область на сегодняшний день так же является одним из факторов, задерживающих наступление противника. Ведь если мы выйдем на Херсон, и будем держать под контролем уже направления на Армянск и Перекоп, то противнику будет очень трудно осуществлять обеспечение группировки, которую они планируют использовать для наступления с юга на север, имея целью опять-таки оцепить наши войска на Донбассе. То есть вы видите, что вся восточная Украина, южная Украина фактически сражается над единственным стратегическим таким замыслом, а именно удержать ситуацию на Донбассе, перейти в контрнаступление.

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