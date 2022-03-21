Греческий консул — о происходящем в Мариуполе: Никому не желаю увидеть то, что видел я 21 марта, 23:07 Цей матеріал також доступний українською Манолис Андрулакис (Фото:REUTERS/Louiza Vradi)

Генконсул Греции Манолис Андрулакис, который последним из дипломатов Евросоюза покинул блокадный Мариуполь, заявил, что он станет одним из городов в мировой истории, полностью разрушенных войной. Об этом сообщает Reuters.

Андрулакис помог десяткам граждан Греции и этническим грекам эвакуироваться. Он выехал из Мариуполя во вторник 15 марта и после четырехдневной поездки по Украине через Молдову выехал в Румынию. В воскресенье 20 марта он прилетел в Афины. По данным МИД Греции, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из региона эвакуировали более 150 греческих граждан, по меньшей мере десять этнических греков были убиты, несколько — получили ранения.

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«Надеюсь, никто не увидит то, что видел я… Мариуполь пополнит список городов, полностью разрушенных войной, мне нет нужды их называть — это Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград», — сказал он.

17 марта заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что в результате действий россиян город разрушен на 80−90%, погибли более 2300 мирных жителей. В Мариуполе гуманитарная катастрофа, российские оккупанты обстреливают жилые районы и укрытия, в которых прячутся горожане. Так, 19 марта под обстрел попала школа искусств № 12, где прятались 400 мирных жителей, 16 марта — драматический театр и бассейн Нептун, которые также служили укрытиями для сотен горожан.

Россияне не пускают в Мариуполь гуманитарный груз, а выехать могут только люди на своем транспорте. Оккупанты также поставили ультиматум защитникам города: сначала капитуляция, потом гумкоридоры для населения. Мариуполь отказался.

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