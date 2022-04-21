«С печалью и страхом за людей». Белый дом рассказал, как Байден воспринимает кадры из Мариуполя 21 апреля, 03:49 Цей матеріал також доступний українською Война России против Украины отнимает у Байдена много времени — Белый дом (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден «с печалью и страхом за людей» воспринимает кадры из Мариуполя, сообщает Белый дом.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что война России против Украины отнимает у американского лидера много времени, поскольку на своем посту он работает над целым рядом других приоритетов, сообщает CNN.

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«Президент воспринимает эти кадры, как и многие американцы с печалью или со страхом за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, которые находятся в опасности», — отметила она.

По ее словам, Белый дом продолжает призывать российские вооруженные силы «гарантировать безопасный проход» для мирных жителей.

«Мы, безусловно, видели эти крики о помощи и эти просьбы о помощи. Мы, безусловно, будем призывать российское правительство поступать правильно и гарантировать безопасный проход для любых гражданских лиц или других лиц, которые хотят покинуть город», — резюмировала Псаки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе ухудшается и что Украина готова к разным форматам обмена украинских военных и гражданских на российских оккупантов.



Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.



Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта, 95% зданий разрушено российскими обстрелами. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил, что вместе с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком готов прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной по поводу эвакуации защитников города и мирных жителей.



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