Без возможности обстреливать город. В районе Мариуполя бойцы Азова ударили по бронетехнике РФ, уничтожив живую силу — Нацгвардия 14 марта, 00:47 Цей матеріал також доступний українською Азов ударил по бронетехнике РФ в районе Мариуполя (Фото:Скриншот видео Нацгвардия/Facebook)

В районе Мариуполя бойцы отдельного отряда специального назначения Азов в воскресенье, 13 марта, нанесли удар по бронетехнике РФ, уничтожив живую силу.



Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

Там рассказали, что в результате огневого поражения российские войска также лишены возможности обстреливать город и продвигаться на происки одного из его направлений.

«Все военнослужащие, мужественно обороняющие город, делают все возможное, чтобы враг не смог продвинуться дальше. Кроме того, и военнослужащие и правоохранители пытаются постоянно оказывать помощь гражданам, страдающим от многочисленных обстрелов и авиаударов», — добавили в Нацгвардии.

Более десяти дней Мариуполь находится в полной блокаде и под непрерывным обстрелом российских войск. Уничтожены в частности детская больница, роддом и технический университет, точное количество разрушенных объектов инфраструктуры установить сейчас невозможно. Украина отправила в город 100 тонн гуманитарного груза с водой, едой и медикаментами — 13 марта из-за обстрелов оккупантов он снова не заехал в город.

В горсовете сообщили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 13 марта в Мариуполе в результате атак войск РФ погибли уже 2187 мирных жителей, за все время скинули около 100 авиабомб.

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