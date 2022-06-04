Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Украину и не понимает, в чем ее обвиняют украинцы 4 июня, 20:16 Цей матеріал також доступний українською Российская пропагандистка Марина Овсянникова приехала в Одессу (Фото:Marina Ovsyannikova / Twitter)

Экс-сотрудница рупора кремлевской пропаганды российского Первого канала Марина Овсянникова, появившаяся в эфире с плакатом «Нет войне» и хотевшая дать пресс-конференцию в Киеве, приехала в Одессу.

Об этом Овсянникова сообщила в своих соцсетях в субботу, 4 июня. В своем посте россиянка назвала Одессу «родной» и рассказала об обстрелах города со стороны оккупантов.

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"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться нельзя. Российские военные корабли постоянно обстреливают город из моря. Одна ракета попала в прибрежный отель, другая — в многоэтажку. Погибли восемь человек, среди них — младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции. Одесситы в память о военных преступлениях в Буче, Ирпене и Мариуполе разукрасили забор российского консульства черной краской. Дипломаты сожгли документы и скрылись отсюда перед началом войны. Миллионный город опустел. Почти половина жителей уехали", - пишет Овсянникова.

100 дней войны..Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. pic.twitter.com/0DOGqcs2RI — Marina Ovsyannikova (@newslady19) June 3, 2022

Вероятно, в город она приехала как журналистка немецкого издания Die Welt, куда ее наняли после того, как она покинула РФ.

Овсянникова не понимает, почему украинцы обвиняют ее в причастности к разжиганию войны.



Под своим постом в Facebook вчерашняя пропагандистка в ответ на осудительные комментарии пишет, что «ничего плохого Украине не сделала», не вспоминая, что отрабатывала кремлевские методички в течение восьми лет войны на Донбассе и оккупации украинского Крыма. Овсянникова оправдывается, что являлась техническим сотрудником, не уточняя, что таким образом она помогала распространять пропаганду Кремля.

Фото: Скриншот из Facebook Марины Овсянниковой

Фото: Скриншот из Facebook Марины Овсянниковой

Также, отвечая на комментарий украинского активиста Сергея Стерненко Овсянникова, заявила, что она — «совесть и честь России», и что хейт против нее «выгоден только российским спецслужбам», а комментарии с осуждением пишут якобы преимущественно московские тролли.

31 мая в Киеве анонсировали пресс-конференцию с российской пропагандисткой Овсянниковой, призывающей снять санкции с РФ. После шквала критики со стороны украинцев мероприятие отменили.

Но на этом попытки Овсянниковой выступить в Украине не прекратились: 1 июня стало известно, что ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просили организовать встречу пропагандистки с будущими украинскими журналистами, однако в руководстве учебного заведения ей отказали.

Марина Овсянникова работала редактором российского государственного Первого канала и годами была причастна к распространению ложной информации об Украине и кремлевской пропаганде в эфире российского телевидения.



Через три недели после начала полномасштабной войны РФ против Украины 14 марта во время якобы прямого эфира новостной программы Время Овсянникова вышла в студию с плакатом, на котором было написано: «Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам врут. Россияне против войны». Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты в котором продвигал тезис кремлевской пропаганды о «братских народах».

После этой «акции» Овсянникова уволилась с канала. Она обошлась штрафом в 30 тысяч рублей и вскоре уехала в Европу, где начала сотрудничать с немецким изданием Die Welt.

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