Российская пропагандистка Овсянникова приехала в Украину и не понимает, в чем ее обвиняют украинцы
Российская пропагандистка Марина Овсянникова приехала в Одессу (Фото:Marina Ovsyannikova / Twitter)
Экс-сотрудница рупора кремлевской пропаганды российского Первого канала Марина Овсянникова, появившаяся в эфире с плакатом «Нет войне» и хотевшая дать пресс-конференцию в Киеве, приехала в Одессу.
Об этом Овсянникова сообщила в своих соцсетях в субботу, 4 июня. В своем посте россиянка назвала Одессу «родной» и рассказала об обстрелах города со стороны оккупантов.
"Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться нельзя. Российские военные корабли постоянно обстреливают город из моря. Одна ракета попала в прибрежный отель, другая — в многоэтажку. Погибли восемь человек, среди них — младенец. Строители уже начали восстанавливать разрушенные секции. Одесситы в память о военных преступлениях в Буче, Ирпене и Мариуполе разукрасили забор российского консульства черной краской. Дипломаты сожгли документы и скрылись отсюда перед началом войны. Миллионный город опустел. Почти половина жителей уехали", - пишет Овсянникова.
Вероятно, в город она приехала как журналистка немецкого издания Die Welt, куда ее наняли после того, как она покинула РФ.
Овсянникова не понимает, почему украинцы обвиняют ее в причастности к разжиганию войны.
Под своим постом в Facebook вчерашняя пропагандистка в ответ на осудительные комментарии пишет, что «ничего плохого Украине не сделала», не вспоминая, что отрабатывала кремлевские методички в течение восьми лет войны на Донбассе и оккупации украинского Крыма. Овсянникова оправдывается, что являлась техническим сотрудником, не уточняя, что таким образом она помогала распространять пропаганду Кремля.
Также, отвечая на комментарий украинского активиста Сергея Стерненко Овсянникова, заявила, что она — «совесть и честь России», и что хейт против нее «выгоден только российским спецслужбам», а комментарии с осуждением пишут якобы преимущественно московские тролли.
31 мая в Киеве анонсировали пресс-конференцию с российской пропагандисткой Овсянниковой, призывающей снять санкции с РФ. После шквала критики со стороны украинцев мероприятие отменили.
Но на этом попытки Овсянниковой выступить в Украине не прекратились: 1 июня стало известно, что ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко просили организовать встречу пропагандистки с будущими украинскими журналистами, однако в руководстве учебного заведения ей отказали.
Марина Овсянникова работала редактором российского государственного Первого канала и годами была причастна к распространению ложной информации об Украине и кремлевской пропаганде в эфире российского телевидения.
Через три недели после начала полномасштабной войны РФ против Украины 14 марта во время якобы прямого эфира новостной программы Время Овсянникова вышла в студию с плакатом, на котором было написано: «Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам врут. Россияне против войны». Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты в котором продвигал тезис кремлевской пропаганды о «братских народах».
После этой «акции» Овсянникова уволилась с канала. Она обошлась штрафом в 30 тысяч рублей и вскоре уехала в Европу, где начала сотрудничать с немецким изданием Die Welt.
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