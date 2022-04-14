«Жители Крыма захотели снова присоединиться к России»: Ле Пен снова назвала легитимным «референдум» в 2014 году 14 апреля, 00:48 Цей матеріал також доступний українською Марин Ле Пен (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Кандидат в президенты Франции, лидер правопопулистского национального объединения Марин Ле Пен заявила, что не меняла свою позицию по оккупации Крыма. Она снова напомнила, что признает так называемый «референдум»", который провела Россия на полуострове.

Об этом она сообщила в интервью BFMTV.



Ведущий спросил кандидатку, не жалеет ли она о том, что отрицала оккупацию Крыма РФ, за что ей запретили въезд в Украину.

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«Я не отрицала – там был референдум… Нет, я не жалею ( что говорила это). В Крыму был референдум. Крым был украинским 26 лет, все остальное время он был русским. Жители Крыма захотели снова присоединиться к России – вот и все», — сказала Ле Пен.

Она сказала, что надеется, что запрет будет отменен, если граждане Франции изберут его президентом.

Марин Ле Пен — правая популистка, известная поклонница кровавого режима РФ, мечтающая разрушить Евросоюз, снова прошла во второй тур выборов во Франции. НВ собрал самые громкие высказывания политики о Крыме и «раскол украинцев».

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