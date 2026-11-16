Ле Пен после встречи с послом Украины подтвердила планы прекратить финансовую помощь Киеву

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах 2027 года намерена прекратить финансовую помощь Украине. В то же время она пообещала выполнить уже взятые Парижем обязательства и продолжить поддержку Киева в других формах.

Об этом говорится в заявлении Ле Пен, обнародованном 16 ноября после встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко, сообщает Le Monde.

По словам Ле Пен, состояние государственных финансов Франции больше не позволяет стране оказывать Украине финансовую помощь в ближайшие месяцы.

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В октябре политик заявила, что в случае избрания президентом сохранит финансовую поддержку Украины в течение первых шести месяцев пребывания на посту, после чего прекратит её. Это касалось как непосредственной помощи со стороны Франции, так и её взносов в будущие программы финансовой поддержки Украины со стороны Европейского союза.

В то же время Ле Пен заверила, что Париж выполнит уже взятые на себя обязательства, в частности касающиеся кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро.

Она также заявила о готовности и в дальнейшем поддерживать Украину путем безвозмездной передачи оборудования, гуманитарной помощи и более активной дипломатической работы.

Кроме того, Ле Пен попросила Омельченко передать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готова встретиться с ним в Париже или Брюсселе.

17 сентября Марин Ле Пен заявила, что Франция не сможет оказывать Украине финансовую помощь в прежнем объеме из-за собственных трудностей. Другие представители ее фракции говорили о намерении прекратить поддержку Киева в случае прихода к власти.

Депутат Национального собрания Франции, бывший лидер ультраправой политической партии «Национальное объединение» / Фото: NV

15 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times прокомментировал это заявление Ле Пен и отметил, что, по его мнению, Франции «есть что терять».

По мнению Зеленского, опыт, который Украина получает на поле боя, крайне необходим французским оборонным компаниям. Поэтому поддержка Киева выгодна обеим сторонам.

16 октября в эфире C News Ле Пен заявила, что готова приехать в Украину для дискуссии с президентом Зеленским.

«Лично я ничего не имею против Зеленского — и если он захочет обсудить этот вопрос, я с радостью приеду в Украину», — отметила она.

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Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться на пост президента 7 июля — сразу после решения Апелляционного суда Парижа. Суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, но сократил срок запрета занимать выборные должности до 15 месяцев. Этот срок отсчитывается с марта 2025 года, поэтому фактически он уже истек. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027 года; действующий президент Эмманюэль Макрон не может баллотироваться в третий раз подряд.

Партию Национальное объединение, ранее носившую название Национальный фронт, с ноября 2022 года возглавляет Жордан Барделла — тогда он был избран новым лидером. Однако главным публичным лицом ультраправых остается Ле Пен. В случае победы она планирует назначить Барделлу премьер-министром.

Ультраправые во Франции набирают силу. В конце сентября Национальное объединение получило на выборах в Сенат более десяти мест и впервые смогло сформировать собственную фракцию в верхней палате парламента.