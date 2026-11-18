Зеленский и Ле Пен до сих пор не согласовали детали встречи (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и президент Украины Владимир Зеленский заявляют о желании встретиться. Однако, похоже, никто из них не хочет уступать в вопросе места проведения встречи, пишет Politico.

После встречи с послом Украины в Париже, состоявшейся 16 ноября, Ле Пен продолжает отклонять приглашение украинского лидера посетить Киев. По словам депутата от ее партии и одного из советников, Ле Пен считает, что визит в Украину стал бы лишь «пустым политическим театром».

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«Ей не нравится идея ехать туда ради фотосессии», — отметил советник.

В свою очередь, Ле Пен предложила Зеленскому встретиться в Брюсселе или Париже. В Офисе президента отказались комментировать, согласится ли он на это.

«Споры о месте встречи можно было бы списать на проблемы с согласованием графиков или даже на борьбу амбиций за то, кто к кому приедет. Однако на самом деле они свидетельствуют о гораздо более важном: эта встреча не является приоритетом ни для одной из сторон», — говорится в материале Politico.

Как отмечает издание, Зеленский сосредоточен на мирных переговорах с Вашингтоном и Москвой, а также на усилении украинской системы ПВО для противодействия всё более интенсивным российским ударам в преддверии зимы и для поддержки боевых действий на фронте.

Установление «хороших рабочих отношений» с Зеленским помогло бы Ле Пен избавиться от пророссийской репутации, которую она приобрела из-за своей враждебности к НАТО, симпатии к российскому диктатору Владимиру Путину до полномасштабного вторжения в Украину и кредита в размере 6 миллионов евро, взятого ее партией в российском банке.

Однако Ле Пен рассчитывает, что на выборах, исход которых, вероятно, будет зависеть от экономических вопросов, сокращение финансовой помощи Киеву не навредит ее позициям, если она будет объяснять это необходимостью, вызванной критическим состоянием государственных финансов Франции. И это несмотря на то, что большинство французов считают Россию главной геополитической угрозой для своей страны, как показал опрос аналитического центра Destin Commun, опубликованный на прошлой неделе.

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Для Киева же насущным вопросом в отношениях с Европой является статус займа ЕС в размере 90 миллиардов евро, окончательно согласованного Брюсселем в этом году. Посол Украины во Франции опасается, что в случае избрания президентом Ле Пен «откажется» от предоставления этого жизненно важного финансирования, заявил советник партии.

17 сентября Марин Ле Пен заявила, что Франция не сможет оказывать Украине финансовую помощь в прежнем объеме из-за собственных трудностей. Другие представители ее фракции говорили о намерении прекратить поддержку Киева в случае прихода к власти.

15 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times прокомментировал это заявление Ле Пен и отметил, что, по его мнению, Франции «есть что терять». По мнению Зеленского, опыт, который Украина получает на поле боя, крайне необходим французским оборонным компаниям. Поэтому поддержка Киева выгодна обеим сторонам.

Инфографика: NV

16 октября в эфире C News Ле Пен заявила, что готова приехать в Украину для дискуссии с президентом Зеленским.

«Лично я ничего не имею против Зеленского — и если он захочет обсудить этот вопрос, я с радостью приеду в Украину», — отметила она.

Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться на пост президента 7 июля — сразу после решения Апелляционного суда Парижа. Суд оставил в силе обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, но сократил срок запрета занимать выборные должности до 15 месяцев. Этот срок отсчитывается с марта 2025 года, поэтому фактически он уже истек. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027 года; действующий президент Эммануэль Макрон не может баллотироваться в третий раз подряд.